Ekonomi Ticaret ve istihdamın yeni üssü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret ve istihdamın yeni üssü

İzmir’de Cumhurbaşkanı kararı ile Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu. 30 yıllık süreyle yetkili kılınan yeni bölgenin limana 20 kilometre mesafede olduğuna dikkat çeken Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını hedefliyoruz” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Ticaret ve istihdamın yeni üssü
Kararla, İzmir’de bulunan ve sınırları belirlenen alan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir’de Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin (BASBAŞ) kurulması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, İzmir’de bulunan ve sınırları belirlenen alan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edildi. Serbest bölgeyi kurup işletmek üzere, BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ, 30 yıl süreyle yetkili kılındı.

YATIRIMCIYI ÇEKECEK

  • Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Kararı’yla İzmir’de kurulması planlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını, böylece İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedeflediklerini açıkladı. Muş, şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemiz ve İzmir’imiz için hayırlı olsun. İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı’na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz.” Muş, Bakanlık olarak yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgelerin kurulması çalışmalarına devam ettiklerine işaret ederek “Buradaki temel amacımız, serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak” ifadesini kullandı.

Mehmet Muş
Mehmet Muş

Faruk Güler
Faruk Güler

BÖLGE 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPACAK

Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin gelecek yıl kurulmaya başlayacağını aktaran BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, serbest bölgenin Bergama’nın Aşağıkırıklar mevkisinde 2,3 milyon metrekare alana sahip olacağının altını çizdi. Güler, şunları kaydetti: “2021 sonuna kadar gerekli tüm prosedürleri tamamlayıp, 2022 başından itibaren bölgeyi yatırımcılar için hazırlamaya başlayacağız. Tam kapasiteye ulaştığında 2 milyar doların üzerinde ihracat sağlayacak.”

Hakan Koştu
Hakan Koştu

3 YILDIR HAZIRLIK VARDI

  • Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ilçe olarak yatırımdan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Koştu, sağladığı istihdam anlamında BASBAŞ’ın önemine vurgu yaparak, “Bölgemizin kaderini değiştirecek bir yatırım. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonucu fizibiliteler tamamlandı. Son noktada da Ticaret Bakanımız Mehmet Muş süreci hızlandırdı ve Cumhurbaşkanı’mızın onayına sundu” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Şubat’taki Bergama ziyaretinde BASBAŞ’ın kurulum çalışmalarının hızlanması için talimat verdiğini aktaran Koştu, burada oluşturulacak yeni ihracat kapısıyla firmaların Bergama’dan dünyaya açılacağını aktardı.
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