Ticareti geliştirmeye odaklandık

Çok sayıda yerli ve yabancı iş insanın ilgili gösterdiği etkinlikte konuşan Malezya’nın Kelantan Eyaleti Başbakan Yardımcısı Mohamed Amar Abdullah, Türkiye’nin mesafe olarak Malezya’ya uzak ancak Malezyalıların gönlüne çok yakın bir ülke olduğunu söyledi.

MALEZYA’DAN DAVET

Birçok defa çeşitli vesilerle Türkiye’yi ziyaret ettiğini anlatan Abdullah, ikili ilişkilerin daha önce askeri ve siyasi ağırlıklı olduğunu belirterek, bundan sonra iki ülke arasındaki ticareti geliştirmeye odaklanacaklarını ifade etti. Abdullah, forumun Türkiye ve Malezya arasındaki ticaretin geliştirmesinde katkı sağlayacağını belirterek, Malezya’daki sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve politikacılarla birlikte iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacaklarını ifade etti. Türk iş adamlarının da Malezya ile daha çok ticaret yapmasını beklediklerini belirten Abdullah, Kelantan Eyaleti’nin doğal taşlar bakımından zengin bir bölge olduğunu bildirdi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin kurucusu Güleser Topuz ise iş dünyasında Müslüman kadınların daha çok yer alması gerektiğini belirterek, “Güçlü kadın, güçlü aile demek. Güçlü aile, güçlü devlet demek. Güçlü devletler de güçlü bir dünya demektir” ifadesini kullandı.