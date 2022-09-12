Ekonomi Ticarette dijital takip genişlesin Vergiden kaçılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticarette ‘dijital takip’ genişlesin: Vergiden kaçılıyor

E-ticaret sektöründe oluşabilecek vergi kayıplarının detaylı bir şekilde incelenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sosyal medya platformunda 65 bin kişinin analiz edildiği, 50 bin kişinin ise vergi vermediği ya da kısmen verdiği belirlendi.

Abone Ol Google News
Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Ticarette ‘dijital takip’ genişlesin: Vergiden kaçılıyor
Ticarette ‘dijital takip’ genişlesin.

Risk Analiz Genel Müdürlüğü’nün RADAR sistemi ile vergisini ödemeyenler yakından izlendi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için daha denetimlere başlandı.

Aydın Ağaoğlu.
Aydın Ağaoğlu.

VERGİDEN KAÇILIYOR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, kanunsuz işler yapanlara karşı dijital takip sistemini uzun zamandır dile getirdiklerini söyledi. Ağaoğlu, “Sosyal medyada yapılan satışlarda ön ödemeli satışlar ile insanlardan para topluyor ve fatura kesmiyorlar. Hem devlet vergi kaybediyor hem de tüketici zarara uğruyor. Dijital takip bu anlamda güzel bir uygulama. Diğer alanlarda da kullanılabilir” dedi. Sosyal mecralarda çok fazla ticari satışlar yapıldığını kaydeden Ağaoğlu, “Dijital takip sistemi stokçuluğun olduğu alanlarda da aktif olarak kullanılsın. Hem devletimizin hazinesinin gelir kaybı önlenir hem de tüketici aldatılmaz” diye konuştu.

Sosyal medya gelirleri mercek altında: Bakan Nebati 'kayıt dışı ekonomi sorununu çözmeye kararlıyız' diyerek duyurdu
EKONOMİ
Sosyal medya gelirleri mercek altında: Bakan Nebati 'kayıt dışı ekonomi sorununu çözmeye kararlıyız' diyerek duyurdu
Okul zili çaldı

Okul zili çaldı

​Ders başlasın.
Tarım yerli tohumla yapılıyor

Tarım yerli tohumla yapılıyor

​Üretime yerli tohum damgası.
Yurt dışına giden doktorlar da dönecek

Yurt dışına giden doktorlar da dönecek

​Yeni düzenlemeden memnunlar.
Otomotivde Avrupa'ya Türkiye desteği

Otomotivde Avrupa'ya Türkiye desteği

​Enerji sıkıntısı otomotiv devlerini zora soktu.
Kamuda kadro için son viraja girildi

Kamuda kadro için son viraja girildi

​Farklılıklar bulunuyor.
Yunan zorbalığı

Yunan zorbalığı

​Atina'nın siyasi ve dini baskıları bitmiyor.
Sahte kabadayı

Sahte kabadayı

​ABD ve Fransa'nın arkasına sığındı.
Yalanların kaynağı FETÖ ve SOL örgütler

Yalanların kaynağı FETÖ ve SOL örgütler

​Dezenformasyonun kaynağı FETÖ.
Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'ta

Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'ta

​Londra öncesi son durağı.
İYİ Parti CHP ile ittifaka karşı

İYİ Parti CHP ile ittifaka karşı

​Masada zaman öldürüyoruz.
3 puan 3 golle

3 puan 3 golle

​Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Yerli bilmecesi

Yerli bilmecesi

​Kasımpaşa, 2 yerli oyuncu ile mi sahaya çıktı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.