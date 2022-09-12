Ticarette ‘dijital takip’ genişlesin: Vergiden kaçılıyor

Risk Analiz Genel Müdürlüğü’nün RADAR sistemi ile vergisini ödemeyenler yakından izlendi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için daha denetimlere başlandı.

Aydın Ağaoğlu.

VERGİDEN KAÇILIYOR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, kanunsuz işler yapanlara karşı dijital takip sistemini uzun zamandır dile getirdiklerini söyledi. Ağaoğlu, “Sosyal medyada yapılan satışlarda ön ödemeli satışlar ile insanlardan para topluyor ve fatura kesmiyorlar. Hem devlet vergi kaybediyor hem de tüketici zarara uğruyor. Dijital takip bu anlamda güzel bir uygulama. Diğer alanlarda da kullanılabilir” dedi. Sosyal mecralarda çok fazla ticari satışlar yapıldığını kaydeden Ağaoğlu, “Dijital takip sistemi stokçuluğun olduğu alanlarda da aktif olarak kullanılsın. Hem devletimizin hazinesinin gelir kaybı önlenir hem de tüketici aldatılmaz” diye konuştu.

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