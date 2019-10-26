Ticari faiz yüzde 12’nin altına iner

Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirim kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan iş dünyası, faiz indirimi sonrası ticari kredi faiz oranlarının yüzde 12'nin altına ineceğini düşünüyor. Faizlerin piyasa üzerindeki olumlu etkilerini görmeye edeceklerini belirten iş dünyası, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla yatırım yapılabilir bir noktada olduğuna dikkat çekiyor. TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, TCMB'nin yaptığı faiz indirimi sonrası ticari kredi faiz oranlarının gelecek günlerde yüzde 15'in altına ineceğini bildirdi. Faiz indirimlerinin kredi faizlerinde sağlayacağı düşüşün reel sektör için öneminden bahseden Çetinkaya, eylülde yapılan faiz indirimlerinin etkisinin net bir şekilde hissedilmeye başlandığını vurguladı.

Rüstem Çetinkaya

İNDİRİMİN SÜRECEĞİNE İNANIYORUZ

Bilal Saygılı

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme yolculuğunun yeniden başlayacağına işaret ederek, "Merkez Bankası’nın indirim kararı iş dünyasının temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etti. Merkezin faiz indirim sürecini 2020 yılında da sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kararın hızlı bir şekilde piyasa faizlerine yansıyacağını umut ediyor ve kamuya da özel ayrımı yapmaksızın tüm bankaların piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmasını bekliyoruz. Faiz oranlarında gözlenen düşüşle birlikte yatırımlar yeniden hız kazanacak, son iki çeyrektir azalan iç talep de pozitife dönecektir."

YATIRIMLAR ARTACAK

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faiz indirimlerinin etkisiyle yatırımların artacağını, enflasyondaki düşüşün de süreceğini belirterek, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla yatırım yapılabilir bir noktada olduğuna dikkat çekti. Faiz indirimlerinin yatırımları artıracağını bildiren Palandöken, "Dünyada merkez bankalarının faiz indirdiği bir dönemde yüksek faizde ısrar etmemiz mümkün değildi" dedi.