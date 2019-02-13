Ticari işletmelerin süt üretimi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin, Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 140 bin 734 ton oldu ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.3 düştü.

İnek peyniri üretimi 58 bin 43 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise bin 793 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 120.7 arttı.

Yoğurt üretimi 89 bin 377 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 azaldı. Ayran üretimi ise 53 bin 631 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 azaldı.

Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.4, protein oranı ise ortalama yüzde 3.1 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 azaldı.

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