Ticari kredilerde faiz iyice inmeli

İş dünyası, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin vakit kaybedilmeden piyasaya yansıtılmasını istiyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası’nın son faizi indirimiyle ticari kredi faiz oranlarının daha da aşağıya inmesini arzu ettiklerini söyledi. İTO'nun eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan Şekib Avdagiç, dünyadaki iktisadi faaliyetlerin 2018 başından beri hız kestiğini söyledi.

Şekib Avdagiç

SON GELİŞMELER UMUT VERİCİ

Yılın ilk iki çeyreğindeki ortalama büyümenin gelişmekte olan ülkeler için yüzde 3.5, gelişmiş ülkeler için yaklaşık yüzde 1.8 gerçekleştiğini hatırlatan Avdagiç Türkiye'nin de dünyadaki dalgalı konjonktürden etkilendiğini ifade ederek, Türk ekonomisindeki son gelişmelerin umut verici olduğunu vurguladı. İş dünyası olarak Türkiye ekonomisi adına temkinli bir iyimserlik içerisinde bulunduklarını bildiren İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, “Geçen yıl yaşanan kur atağı ve sonrasındaki enflasyon şokunun ardından Türkiye ekonomisi, yeniden büyüme rotasına geçti. Olumlu işaretler son dönemde oldukça belirginleşti. Yılbaşından bu yana kur, faiz ve enflasyondaki iyileşme dikkati çekici” diye konuştu.

Merkez Bankası politika faizini 325 baz puan daha indirerek 16.50 düzeyine indirdiğine dikkat çeken Avdagiç, “Merkez, dünyadaki parasal genişleme ve ülkemizdeki enflasyon düşüşünü de arkasına alarak gereken faiz indirimi adımlarını atıyor. Bunun yatırımlardaki etkisini bilhassa son çeyrekten itibaren hissedeceğimize inanıyoruz” dedi. Avdagiç, Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi sadece kamu bankalarını bağlayan bir husus olmadığının altını çizerek, "Kamu bankalarımızın gösterdiği özveriyi ve hassasiyeti özel bankalarımızdan da gerek kredi faizi oranlarında gerekse de yeniden borç yapılandırma süreçlerinde bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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MALİYETLER DAHA İNMELİ

Şekip Avdagiç, kredi faizlerinin ağırlıklı ortalamasının yüzde 27 seviyesinden yüzde 18'lere kadar gerilediğine hatırlatarak, Merkez Bankası’nın son politika faizi indirimiyle de ticari kredilerin daha da aşağıya inmesini arzu ettiklerini söyledi. Olumlu gelişmelerin diğer göstergelerde de yaşandığına dikkat çekti, “İstanbul iş dünyası olarak, biz Türkiye ekonomisi için temkinli bir iyimserlik içindeyiz. Çünkü ciddi bir büyüme çabası görüyoruz. Bununla birlikte ekonomideki göstergeler bize, önümüzdeki dönemde fırsatların, risklerin önüne geçmekte olduğuna işaret ediyor” dedi.

İŞ DÜNYASINA MORAL OLDU

Orhan Aydın

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, Avrupa ve ABD merkez bankalarının enflasyonda aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle para politikalarını genişletebilmek adına faiz indirimlerine gittiğini belirtti. Aydın, şöyle devam etti: "Merkez Bankası yeni yönetimi piyasaların nabzını iyi okuyor. Tüm kötü senaryolara rağmen gerçekleri görerek, faiz konusunda doğru kararlar vermeye devam ediyor. Faizlerin düşmesi piyasalara moral oluyor.”

YATIRIM İÇİN UYGUN ORTAM

Ali Kopuz

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, indirimin doğru bir karar olduğunu ve sürmesi gerektiğini belirterek, faiz indirimlerinin azalan yatırımlar ve küçülme kısır döngüsünü kıracağına inandığını vurguladı. Yatırımcı için uygun zeminin oluştuğunu kaydeden Kopuz, bu noktada bankaların borçlanma maliyetlerinde gerçekleşen düşüşü reel ekonomiye yansıtmak suretiyle daha fazla sorumluluk alması gerektiğini aktardı.

PİYASALARA MÜSPET YANSIR

Adnan Danışman

Asrın İşadamları Derneği ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman da Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ekonomide önemli bir kısım değişiklikleri olumlu olarak tetikleyeceğinin beklendiğini belirtti. Bu konuda en önemli etkinin piyasa faizlerinde beklendiğini aktaran Danışman, ortaya çıkacak yatırım yapılabilir bir kredi maliyet oranının ekonominin yeniden hareketlenmesine imkan vereceğini vurguladı.