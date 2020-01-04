Ekonomi Ticari mesajlara yönelik düzenleme Onay olmadan gönderilemeyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticari mesajlara düzenleme

Ticari mesajlara yönelik düzenleme: Onay olmadan gönderilemeyecek

Vatandaşı bezdiren ticari elektronik iletiler ile sesli aramalara ilişkin beklenen düzenleme yayımlandı. Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydolacak, sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecek. Sesli arama içeriğinde ise tacirler için ticaret unvanına, esnaf için ise adı ve soyadına yer verilecek. Öte yandan alıcılar ise bu tarz iletileri reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığının Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere yürülüğe girecek.

Buna göre, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS'ye kaydolacak.

Söz konusu sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

İYS'YE KAYDEDİLMEYEN ONAYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK

İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olacak. İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 iş günü içinde İYS'ye kaydedilecek. İYS'ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecek.

SESLİ ARAMADA TANITICI BİLGİLER VERİLECEK

Sesli arama içeriğinde, tacirler için ticaret unvanına, esnaf için ise adı ve soyadına yer verilecek. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilecek. Bu düzenleme, yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

RED HAKKI İYS ÜZERİNDEN KULLANILABİLECEK

Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini 3 iş günü içinde İYS'ye bildirecek. Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilecek. Şikayet başvuruları, öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulacak.

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