Ekonomi Ticaride indirim sürsün çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaride indirim sürsün çağrısı

Ticari araçların ÖTV’siz yenilenmesine imkan sağlayan indirim süresi 30 Haziran’da doluyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Ticari araçların ÖTV’siz yenilenmesi teşvikinin süresi uzatılmalı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar çözüme kavuşturulmalı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖTV indiriminin süresi 30 Haziran’da doluyor. (Fotoğraf: Arşiv)
ÖTV indiriminin süresi 30 Haziran’da doluyor. (Fotoğraf: Arşiv)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV istisnasına ilişkin düzenleme dolayısıyla esnafın sorunlar yaşadığını açıkladı. ÖTV istisnasından yararlanabilmek için esnafın eski aracını 2 yıl içinde elinden çıkarmak zorunda olduğuna işaret eden Palandöken, büyük çoğunluğun ise yasal süresinde eski aracını sattığı halde bu durumu vergi dairesine bildirmeyi unuttuğundan büyük cezalarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Bendevi Palandöken

ESKİ ARAÇ CEZASINA TEPKİ

Palandöken, bu durumun bir suistimal olmadığını ve vergi kaybına yol açmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Esnaf bu durumu vergi dairesine bildirmek zorunda olduğunu bilmediği için altından kalkamayacağı cezalarla karşılaşıyor. Esnafı bu haksız cezalardan kurtarmak gerekiyor. Bu konuda gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Ticari araçların ÖTV'siz yenilenmesi teşvikinin süresi uzatılmalı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar çözüme kavuşturulmalı." Palandöken, ilgili kanun çıktıktan sonra döviz kurlarında görülen artışın ÖTV istisnasının avantajını neredeyse bütünüyle ortadan kaldırdığına dikkati çekerek, otomotiv firmalarının fiyatlara büyük oranda zam yaptığının altını çizdi.

YÜKSEK KURLAR YENİLEMEYE ENGEL

Kurda yaşanan oynaklık nedeniyle esnafın eskisinden de kalitesiz araç almak zorunda kaldığını ifade eden Palandöken, "Bu nedenle ÖTV istisnasında sürenin uzatılması ve bu haktan çeşitli nedenlerle yararlanamayan esnafın da bu kanundan yararlanması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

  • Esnaftan süreyi uzatma talebi
  • Sürenin uzatılabilmesi için kanunda değişiklik yapılması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:”Değişiklik yapılırken yaşanan sorunlar da dikkate alınmalı ve sadece tarih değil, bu sorunları da çözen değişikliklere gidilmeli. Örneğin, kanundan yararlanmaya hak kazandığı halde bu hakkını kullanmadan vefat eden esnafımızın mirasçılarının da bundan yararlanması sağlanmalı. Kanun yayımlanmadan önce aracını satan esnafımıza bir hak daha verilmeli.”

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