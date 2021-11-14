Ekonomi 77 bin ton inek sütü satacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

77 bin ton inek sütü satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 11 tarım işletmesinin 2022 yılı istihsali 76 bin 917,5 ton inek sütü satılacak.

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Haber Merkezi AA
TİGEM 77 bin ton inek sütü satacak
Foto/arşiv

TİGEM'in, Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, ihale 30 Kasım Salı günü saat 14.30'da kurumun ihale salonunda, açık artırma usulüyle yapılacak.

Toplam muhammen bedeli 239 milyon 199 bin 195 lira, geçici teminat tutarı 7 milyon 175 bin 977 lira olarak belirlenen ihalede, TİGEM'e bağlı 11 işletmenin 2022 yılı istihsali 76 bin 917,5 ton inek sütünün satışı gerçekleştirilecek.

İştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 7 Aralık'ta aynı yer ve saatte, aynı şartlarda tekrarlanacak.

İhale şartnamesi, TİGEM'den, ilgili işletme müdürlüklerinden ve "www.tigem.gov.tr" internet adresinden temin edilebiliyor.

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