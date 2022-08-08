TİGEM’den traktöre otomatik dümenleme

Sertifikalı tohum ve damızlık üretiminde önemli faaliyetleri bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), traktör otomatik dümenleme gibi bilişim teknolojilerinin tarımsal üretimde etkin kullanımını da sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hizmet veren TİGEM, sektörün en önemli girdilerinden olan sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık ihtiyacını karşılamada yeni başarı hikayeleri yazıyor.

SULAMA SİSTEMLERİ MODERNİZE EDİLDİ

TİGEM tarafından son yıl içerisinde cari fiyatlarla 1,6 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımlarla 210 bin dekar olan sulu tarım arazisi 960 bin dekara çıkarıldı. Mevcut sulama sistemlerinin tamamı modern basınçlı sistemlere dönüştürüldü. Kullanılan mekanizasyonun tamamı en ileri teknolojilerle yenilendi. Tohum hazırlama tesislerinin tamamında modernizasyon sağlanarak, kapasite 160 ton/saatten 370 ton/saate ulaştırıldı. Toplam 273 bin ton kapasiteli mahsul muhafaza siloları ile 243 ton/saat kapasiteli mısır kurutma tesisi kuruldu. Akaryakıt ve araç takip, kameralı güvenlik, traktör otomatik dümenleme gibi bilişim teknolojilerinin tarımsal üretimde etkin kullanımı sağlandı.

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200 BİN TON SERTİFİKALI TOHUM

TİGEM, sertifikalı tohum üretiminde bu sene 200 bin ton hububat tohumu satışı hedefliyor. Kurum tarafından, her yıl ortalama 1 milyon dekar tarım arazisinde 300 ile 350 bin ton olarak gerçekleştirilen buğday, arpa, tritikale ve yulaf üretimlerinin tamamı sertifikalı tohum ile yapılıyor. Ürünler, 290 tohum bayisi aracılığıyla çiftçiyle buluşuyor.

33 bin üstün vasıflı damızlık

Yetiştiricilerin üstün vasıflı damızlık taleplerinin karşılanması amacıyla 14 işletmede 6 ırk ile (siyah-alaca, simental, esmer, jersey ve limousin) damızlık sığır yetiştiriciliği yapılıyor. İşletmelerdeki damızlık sığır varlığı son 20 yılda 17 bin baştan 30 bin başa çıkarılırken 2022 sonunda varlığın 33 bin başa çıkarılması planlanıyor. Yetiştiricilere gerçekleştirilen damızlık sığır satışı da artarak geçen yıl 5 bin 400 başa ulaştı.

11 YERLİ KOYUN IRKI

Türkiye’nin en büyük koyun ıslahçısı konumunda olan TİGEM’in 10 işletmesinde tamamı yerli ve milli olan 11 ırk (4 ırkı yerli ve 7 ırkı ise TİGEM ıslah çalışmalarıyla elde edilen melezler) ile damızlık koyun yetiştiriciliği yapılıyor. Damızlık koyun varlığı 274 bin başa çıkarılırken, yıllık satış da 19 bin başı buldu. Damızlık koyun satışının bu yıl sonunda 24 bin başa çıkarılması hedefleniyor.

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