TİM’den Nijerya’ya sanal heyet

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) salgının ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğu Sanal Ticaret Heyeti programları 13-17 Temmuz'da Nijerya ile devam etti. Çimento, demir-çelik, demir ve demir dışı ürünler, cam, seramik, toprak ürünleri, enerji sektörleri başta olmak üzere birçok sektörün temsilcilerinin katıldığı Nijerya Sanal Ticaret Heyeti kapsamında, 15 Türk firma yaklaşık 90 Nijeryalı firma ile çevrimiçi ortamda bir araya gelerek 152 görüşme gerçekleştirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle, "İki ülkenin karşılıklı ticaretindeki gelişme önemli olsa da, Nijerya'nın ülkemizden ithalatının toplam ithalatı içindeki payı hala yüzde 1'in altında. İhracatçıların yeni hedefi, Nijerya'da hızla artan talebi karşılayarak bu oranı yüzde 1'in üzerine çıkarmak olacaktır" ifadelerini kullandı. Gülle, Nijerya'nın 206 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık 7'inci ülkesi konumunda olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında bilgi verdi.

EN ÇOK İTHALAT GERÇEKLEŞTİREN 4. ÜLKE

Gülle, 2019 yılında Nijerya'nın 47,4 milyar dolarlık ithalatla Afrika'da en çok ithalat gerçekleştiren 4'üncü ülke olduğunu bildirerek, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl, Nijerya Türkiye'den 442 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. 2001 yılından bu yana Nijerya'nın ülkemizden ithalatının neredeyse 20 katına çıktığını görüyoruz. 2019 yılında Nijerya'ya birçok mal grubunda ihracatta büyük artış yaşandı. Türkiye'nin Nijerya'ya 2019 yılında bir önceki yıla göre yıllık bazda mineral yakıt ve yağ ihracatı 92 katına çıkarken, oyuncak ihracatı 21 katına, tarım makineleri ihracatı 3 katına çıkmış, cam ürünleri ihracatı yüzde 127 artış sağlamıştır. Türkiye ile Nijerya arasında 1,8 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor."

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İsmail Gülle

SONRAKİ DURAK PAKİSTAN OLACAK

Küresel salgının etkilerine rağmen Nijerya'ya ihracatımızda yılın ilk altı ayında tam 15 sektörümüzün ihracatında artış gerçekleşti. Bu sektörler arasında, önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını neredeyse 5 kat artıran savunma ve havacılık, 2,5 kat artıran su ürünleri ve hayvansal mamuller ve yüzde 77 artıran çimento, cam, seramik sektörleri öne çıkıyor. Gülle, iki ülkenin karşılıklı ticaretindeki gelişme önemli olsa da, Nijerya’nın ülkemizden ithalatının toplam ithalatı içindeki payının hala yüzde 1'in altında olduğuna dikkat çekti. Gülle, ihracatçıların yeni hedefinin, Nijerya'da hızla artan talebi karşılayarak bu oranı yüzde 1'in üzerine çıkarmak olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi: "Gerçekleştirdiğimiz Özbekistan, Kenya ve Hindistan sanal ticaret heyetlerine 251 yabancı firma katılırken, 534 ikili görüşme yapıldı. Bir sonraki durağımız, 20-24 Temmuz tarihlerinde, Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Pakistan İslamabad Büyükelçimiz İhsan Mustafa Yurdakul'un katılımıyla düzenleyeceğimiz Pakistan olacak. Pakistan'ın ardından Kolombiya-Meksika, Almanya ve Kazakistan ile heyetlerimize devam edeceğiz."

DÖNÜŞÜMDE TÜRKİYE ÖNCÜ OLABİLİR

Nijerya Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren Nijerya ile ikili ticaret ilişkisinde Türkiye’nin ihracatın ithalatının gerisinde olduğunu belirterek, ülkede iki alanda önemli fırsatlar olduğunu kaydetti. Ulueren, Nijerya’nın genç nüfusu ile ön plana çıkan bir ülke olduğunu hatırlatarak, şunları aktardı:”Ekonomisini çeşitlendirmek adına çalışmalar yapmak durumundalar. Sanayi başta olmak üzere, özellikle tarıma da önemli yatırım yapmayı düşünüyorlar. Nijerya’nın bu dönüşümünde Türkiye’nin de yer alabileceğini düşünüyorum.” Salgın ile birlikte sağlık sektörlerinin iyi düzeyde olmadığını gördüklerini ifade eden Ulueren, “Bu konuda bir alt yapı oluşturmak isteyeceklerdir. Türkiye’nin bu konuda Nijerya’nın yanında yer alacağı fikrindeyim. Türkiye için önemli potansiyel bulunuyor. Her türlü fırsatı ihracatçılarımıza sağlamak istiyoruz” dedi.