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TIME dergisi RENCO’yu 2026’nın en iyi icatları arasında gösterdi

TIME dergisi RENCO’yu 2026’nın en iyi icatları arasında gösterdi

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09:45, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:02, 22/10/2026, Perşembe
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TIME dergisi RENCO’yu 2026’nın en iyi icatları arasında gösterdi
Fotoğraf: Arşiv

İnşaat sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan RENCO, geliştirdiği yenilikçi kompozit yapı sistemiyle dünyaca ünlü TIME dergisinin “2026’nın En İyi İcatları” listesine girmeyi başardı. Daha hızlı, ekonomik, dayanıklı ve çevre dostu yapıların inşa edilmesini sağlayan teknoloji, geleneksel inşaat yöntemlerine güçlü bir alternatif sunuyor.

Türkiye’de ve ABD'nin Florida eyaletinde faaliyet gösteren RENCO'nun geliştirdiği patentli kompozit yapı sistemi, dünyanın en prestijli yayınlarından TIME dergisi tarafından 2026 yılının en iyi icatlarından biri seçildi.

TIME'ın dünya genelinde hayatı değiştirme potansiyeline sahip 300 yeniliğe yer verdiği listede bulunan RENCO, özellikle konut maliyetlerini azaltmayı, inşaat sürelerini kısaltmayı ve çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefleyen teknolojisiyle dikkat çekti.

RENCO kurucusu Engin Yeşil: İnşaat sektöründe bir devrim

RENCO yapı sistemini 15 yıldır geliştirdiklerini, sistemin bir çok özellileri ile birlikte depreme dayanıklılığının öne çıktığını ve TIME'ın listesine girmekten gurur duyduklarını belirtti. Geliştirilen sistemin inşaat sektöründe köklü bir dönüşüm sağlayacağını vurguladı.

Yeşil, “Geleneksel ahşap, çelik ve beton yapılara maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan güçlü bir alternatif geliştirdik. Tamamen kompozit yapısal bileşenlerden oluşan sistemimiz sayesinde kasırgalara ve depreme dayanıklı yapılar inşa edebiliyoruz. TIME tarafından bu başarıya layık görülmemiz, dünyanın yenilikçi teknolojimize hazır olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Lego mantığıyla inşa edilen yeni nesil yapılar

RENCO'nun geliştirdiği yapı sistemi, geleneksel betonarme ve çelik konstrüksiyon yöntemlerinden farklı olarak birbirine uyumlu, özel olarak üretilmiş kompozit yapı bileşenlerinden oluşuyor.

Cam elyafı, reçine ve doğal minerallerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan özel malzeme, hassas kalıplama teknolojisiyle üretiliyor. Lego parçalarını andıran yapı elemanları, özel yapıştırıcılar kullanılarak birleştiriliyor ve bütünleşik, dayanıklı bir yapı oluşturuyor.

Şirketin açıklamalarına göre sistem, geleneksel beton yapı sistemlerine kıyasla çok daha hafif olmasına rağmen yüksek dayanıklılık sunuyor. RENCO, geliştirdiği kompozit yapı elemanlarının betonarme sistemlerin yaklaşık beşte biri ağırlığında olduğunu belirtiyor.

Ayrıca yapı sistemi; yangına, suya, küfe ve zararlılara karşı dayanıklılığıyla öne çıkarken, Kategori 5 seviyesindeki kasırgaların oluşturduğu zorlu koşullara dayanabilecek şekilde tasarlanıyor.

11 kişilik ekiple sekiz haftada yapısal inşaat

RENCO teknolojisinin en dikkat çekici özelliklerinden biri de inşaat süresini önemli ölçüde kısaltması.

Şirketin ABD'deki ilk projelerinden biri olan Florida'nın Palm Springs bölgesindeki 96 dairelik konut kompleksinde, özel uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalışan 11 kişilik bir ekip görev aldı.

Proje kapsamında üç katlı dört binanın taşıyıcı yapı sistemlerinin her biri yaklaşık sekiz haftada tamamlandı.

Bu uygulama, RENCO'nun geliştirdiği teknolojinin özellikle konut ihtiyacının hızla arttığı bölgelerde önemli bir alternatif olabileceğini ortaya koydu.

Florida'da tam otomatik üretim tesisi faaliyete geçti

RENCO, teknolojisini daha geniş pazarlara ulaştırmak amacıyla Florida'nın Jupiter kentinde tam otomatik üretim tesisini de faaliyete geçirdi.

Robotik kollar, gelişmiş sıkıştırma kalıplama makineleri ve pultrüzyon üretim hatlarıyla donatılan fabrikada, yapı sisteminin tüm temel bileşenleri yüksek hassasiyetle üretiliyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre tesis, yılda yaklaşık 6 bin konut biriminin inşasında kullanılabilecek miktarda yapı bileşeni üretme kapasitesine sahip.

Bu gelişmeyle birlikte RENCO, endüstriyel üretim teknolojisini inşaat sektörüyle birleştirerek daha hızlı, standartlaştırılmış ve ekonomik konut üretiminin önünü açmayı hedefliyor.

Çevre dostu inşaat teknolojisiyle atık miktarı azalıyor

RENCO'nun geliştirdiği kompozit yapı sistemi, yalnızca hız ve dayanıklılık açısından değil, çevresel sürdürülebilirlik bakımından da dikkat çekiyor.

Fabrikada önceden hazırlanan yapı bileşenleri, renk kodlu montaj planları doğrultusunda inşaat sahasında birleştiriliyor. Böylece geleneksel yöntemlerde ortaya çıkan kesim, kırma ve malzeme kayıpları büyük ölçüde azaltılıyor.

Şirket, bu sistem sayesinde inşaat sahalarında neredeyse sıfır atık hedefiyle çalışılabildiğini ifade ediyor.

Uluslararası ödüllerle başarısını taçlandırdı

RENCO'nun TIME dergisinin 2026'nın En İyi İcatları listesine dahil edilmesi, şirketin uluslararası alanda elde ettiği başarıların son halkası oldu.

Şirket daha önce Paris'te düzenlenen JEC Kompozit İnovasyon Ödülleri'nde yapı inovasyonları alanında birincilik elde etti. Ayrıca İsviçre'deki BLT Built Design Awards kapsamında “En İyi İnşaat Ürünü Tasarımı” ödülüne layık görüldü.

RENCO'nun patentli yapı sistemi, uluslararası standartlar kapsamında çeşitli yapısal performans, fiziksel dayanıklılık ve yangın direnci testlerinden de geçirildi.

Şirketin açıklamasına göre, ilgili değerlendirmelerin ardından IAPMO tarafından yayımlanan değerlendirme raporu, sistemin yüksek kasırga riski taşıyan bölgeler de dahil olmak üzere Uluslararası İnşaat Kodu kapsamında kullanılabilmesine yönelik teknik uygunluğu ortaya koydu.

İnşaat sektörünün geleceğinde yeni bir dönem

Artan konut fiyatları, iş gücü maliyetleri ve sürdürülebilir yapı ihtiyacı, dünya genelinde inşaat sektörünü alternatif teknolojilere yönlendiriyor.

RENCO'nun geliştirdiği yenilikçi kompozit yapı sistemi, hızlı montaj, yüksek dayanıklılık, düşük atık miktarı ve maliyet avantajı hedefleriyle bu dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

TIME dergisinin 2026'nın En İyi İcatları listesinde yer almasıyla uluslararası görünürlüğünü artıran RENCO, geleneksel yapı yöntemlerine alternatif oluşturabilecek teknolojisiyle küresel inşaat sektöründe yeni bir dönemin öncülerinden biri olmayı hedefliyor.

Başlıklar :İnşaatMalzemeYapı
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