TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan asgari ücret ve EYT açıklaması

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklamalarından satır başları:

"İşverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı çalışmayı bakanımıza sunduk.

Biri emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle normal çalışalar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini bakan az evvel paylaştı.

Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi.

EYT ile emekli olacakların tazminat ödemeleri ile ilgili çok uygun şartlarda şirketlere KGF'den kredi desteği verilecek.

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Emekliliklerin bir plan dahilinde yapılması gerekiyor.

Son iki asgari ücretteki üçlü atılan imzayı çok önemsiyorum. Asgari ücrette üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.

Emekliler ve emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek.

Asgari ücret işletmeleri koruyan dengeli bir rakam olmalı.

Asgari ücret için 31 Aralık akşamına kadar beklemeye gerek yok.

Hem asgari ücret hem de EYT sürecinin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...