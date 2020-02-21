TL fonlama ile büyüme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alınan önlemler sayesinde makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ve piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağı bilgisini verdi. "Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık" diyen Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sanayi üretimindeki rekor büyüme, kredi maliyetlerindeki düşüş, Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) sıçrama ile Türkiye'yi büyüme trendine kavuşturduk ama yetmez. En az yüzde 5’lik bir yıl sonu büyümesini yakalayacağız" ifadesini kullandı.

Albayrak, "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz" dedi.

FAİZ SEVİCİLER HÜSRANA UĞRADI

Bakan 1,5 yıldır 'Faiz inerse kur sıçrar,' söylemlerine atıfta bulunarak, "Faiz inerse kredi büyümesi olur, enflasyon tutulamaz, ezberinden başka bir şey duymadık. Türkiye bu ezbercilikten çok çekti ama biz öyle düşünmüyoruz. Bizden ekonomiyi durdurmak isteyenlere prim vermemizi kimse beklemesin" diye konuştu. Albayrak, Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programında, "Türkiye için Değişim Başlıyor" ismiyle sürdürdükleri reel sektör buluşmaları çerçevesinde Gaziantep'in cesur, özgüvenli ve ülkesinin derdi ile dertlenen iş dünyasıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Fotoğraf: Arşiv

TLFREF ENDEKSLİ VE SABİT FAİZLİ DÖNEM

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Albayrak, 2020 yılının ilk verilerine göre birçok alanda iyi gidildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bakın sadece İVME paketimiz ile sanayicimize 30 milyar lira finansman sağladık. 50 milyar lira kadar da tahsis edildi. İstihdam odaklı finansman paketimiz İSTOD ile de 35 milyar lira kredi tahsis edildi. 23 milyar lirası yatırıma dönüştü. İVME ile ilgili burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Yerli üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla devreye aldığımız İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8,5 faizli olarak belirlendi. TLREF endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF + yüzde 1,5, 7 yıldan fazla vadede TLREF+ yüzde 2 olarak uygulanacak. Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak değiştiriyoruz. 2 yıllık anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar uygulayacağız. Benzer şekilde İSTOD finansman paketinde de yine iş insanlarımızı sevindirecek bazı müjdelerimiz var. Orada da faiz oranlarını sektörlere göre 1-1,5 puan düşürüyoruz, 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10’dan yüzde 9’a indi."

KALKINMA BANKASI İÇİN YENİ DÖNEM

İVME paketinin yanında farklı ve çok daha güçlü finansman modelleriyle de üretimi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti: "Kalkınma Bankamız uzun vadeli kredileri ancak döviz kredileri ile sağlayabiliyor. Bunu da belli alanlarla sınırlı tutuyordu. İşte, Türkiye’nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Kalkınma Bankası aracılığıyla devreye alacağımız bu finansman modeliyle, stratejik sektörlerimizdeki yatırımları yerlileştirme amacıyla destekleyeceğiz." Albayrak, "Kalkınma Bankamız çok düşük maliyetle, çok uzun süreli Türk lirası finansmanı sağlayacak" dedi.

İYİLEŞME TABANA YAYILACAK

Uygulanan her politikanın makro-ekonomik göstergelerdeki kazanımları koruma ve daha da ileri taşıma hassasiyeti taşıdığını bildiren Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "Göreceksiniz, bu yatırımların, bu adımların meyvelerini de çok kısa zamanda toplayacağız. Hamdolsun, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu istikamette, milletimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

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