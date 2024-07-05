TL ile dış ticaret 519 milyara ulaştı

Türk Lirası'yla dış ticaret, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49,3 artarak 519 milyar 678 milyon liraya çıktı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk yarısında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolar oldu. Bu dönemde Türk Lirası'yla ihracatta da artış gerçekleşti. Aylık veriler itibarıyla bakıldığında söz konusu kategoride 6 ayda da yükseliş dikkati çekti. Türk Lirası'yla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,7 artışla 21 milyar 811 milyon lirayı buldu. İthalat da ilk ayda yüzde 55,7 artışla 47 milyar 864 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 69 milyar 675 milyon lira oldu.





YILIN EN YÜKSEK DEĞERİ

Yılın ikinci ayında da Türk Lirası'yla dış ticaretteki artış devam ederken ihracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 83,2 artışla 25 milyar 154 milyon liraya, ithalat da yüzde 74,8 yükselişle 70 milyar 556 milyon liraya ulaştı. Dış ticaret hacmi 95 milyar 710 milyon lirayı buldu. Söz konusu ayda Türk Lirası'yla gerçekleştirilen ithalat ve dış ticaret hacmi, şu ana kadar 2024'teki en yüksek değerler olarak kayıtlara geçti.





37 BİN 30 FİRMA 160 ÜLKEYE TÜRK LİRASI'YLA SATIŞ YAPTI

Bu yılın ocak-haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 yükselişle 93 milyar 194 milyon liradan 144 milyar 688 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı aralıkta 254 milyar 947 milyon liradan yüzde 47,1 artışla 374 milyar 990 milyon liraya ulaştı. Böylece, 2024'ün ilk altı ayında dış ticaret 348 milyar 141 milyon liradan yüzde 49,3 artışla 519 milyar 678 milyon liraya çıktı. Haziranda 160 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapılırken 37 bin 30 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.



