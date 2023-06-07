TL ile ticarette rekor artış

Geçtiğimiz ay 21,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatını gerçekleştiren Türkiye’nin ithalatı ise 34,3 milyar dolar oldu. Türk Lirası’yla ticaret de Türkiye’nin dış ticaret hacmindeki gelişmelere paralel bir seyir izledi. Türk Lirası’yla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi yılın ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138,8 artarak 287 milyar 59 milyon liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde yapılan ihracat yüzde 2022’nin ocak-mayıs dönemine göre yüzde 90,6 artış gösterdi ve 77,7 milyar liraya yaklaştı. Bu dönemde Türk Lirası’yla ithalat 209,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Türk Lirası’yla ihracat ocakta 14 milyar 749 milyon lira, ithalat 30 milyar 739 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 45 milyar 488 milyon liraya çıktı.

Türkiye’nin şubat ayı ihracatı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolara düştü. Türk Lirası’yla ihracat da aynı ayda 13 milyar 869 milyon liraya geriledi. İthalat bu dönemde 40 milyar 364 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 54 milyar 233 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

TOPARLANMA TİCARETE DE YANSIYOR

Mart ayıyla birlikte ihracatta yaşanan toparlanma, Türk Lirası’yla ihracata da yansıdı. Martta söz konusu ihracat, 18 milyar 50 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türk Lirası’yla ithalat tutarı 45 milyar 75 milyon lira olurken, dış ticaret hacmi 63 milyar 805 milyon liraya çıktı.

MAYISTA 65 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkisi nisanda da devam ederken ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 azalışla 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kapsamda söz konusu ayda Türk Lirası’yla ihracat 14 milyar 623 milyon liraya, ithalat 43 milyar 122 milyon liraya, dış ticaret hacmi de 57 milyar 745 milyon liraya geriledi. Türk Lirası’yla ihracat mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120 artarak 16 milyar 366 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde

TL ile ithalat tutarı 49 milyar 422 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 65 milyar 788 milyon liraya ulaştı.

165 ülkeye satışlarda milli para kullanıldı

Mayıs ayında 1.524 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Mayıs ayında toplam 219 ülkeye ihracat yapılırken, 138 ülkede artış yaşandı. Öte yandan, mayısta Türk Lirası’yla ihracat yapılan ülke sayısı 165, Türk Lirası’yla ihracat yapan firma sayısı ise 8 bin 440 oldu. Ayrıca geçtiğimiz ay kilogram başına birim ihracat değeri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artışla 1,53 dolara yükseldi. Türk Lirası’yla ihracat geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 93 artarak 129 milyar 91 milyon lira olmuştu. 2022 yılında Türk Lirası’yla ithalat 269 milyar 277 milyon lira olurken, Türk Lirası’yla dış ticaret hacmi ise 398 milyar 367 milyon liraya çıkmıştı.







