Ekonomi TL mevduatın detayları açıklandı Bakan Nebatiden TLye teşvik paketi açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TL mevduatın detayları açıklandı: Bakan Nebati'den TL'ye teşvik paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatı açıklamasından sonra; TL mevduat nedir?, TL mevduat hesabı nasıl açılır?, TL mevduat faizli mi? soruları sorulmaya başlandı. Tüm bu sorulara cavap Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı.

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TL mevduat nedir, faizli mi? TL mevduatın detayları? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduata nasıl geçilir?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nedir, nasıl açılır, detayları nelerdir? İşte tüm ayrıntıları...

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları:

Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün katılım Bankacılığında uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Yeni düzenlemeyle birlikte bankalar da gün içerisinde işlemlere başlayacak.

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