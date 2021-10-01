Ekonomi Bankada parası olanlar dikkat TL mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankada parası olanlar dikkat: TL mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı

Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 30 Eylül tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indirimi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TL mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı
Foto/arşiv

Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasına ilişkin sürenin uzatılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 30 Eylül’de son bulması öngörülen teşvik 31 Aralık tarihine uzatıldı.

Buna göre vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj alınmayacak.

Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce Aralık 2020, Mart 2021 ve Temmuz 2021’de uzatılmıştı.

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