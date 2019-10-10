Ekonomi TL varlıklar önceki harekatlarda dayanıklılığını kanıtladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TL varlıklar önceki harekatlarda dayanıklılığını kanıtladı

Türkiye'nin sınır güvenliğini koruma maksadıyla Suriye'de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği harekatların yurt içi varlıklarda bozulma oluşturmadığı ve direncin kanıtlandığı görüldü.

Haber Merkezi AA
Uzmanlar, Barış Pınarı Harekatı'nda da kur ve borsa tarafında oynaklığın sınırlı kalacağını tahmin ediliyor.
Uzmanlar, Barış Pınarı Harekatı'nda da kur ve borsa tarafında oynaklığın sınırlı kalacağını tahmin ediliyor.

Türkiye'nin sınır güvenliğini koruma maksadıyla 2016'dan bu yana Suriye'de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği harekatların yurt içi varlıklarda bozulma oluşturmadığı ve direncin kanıtlandığı görülürken, Barış Pınarı Harekatı'nda da kur ve borsa tarafında oynaklığın sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, sınır güvenliğini koruma, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla 2016'dan bu yana Suriye'de terör örgütlerine yönelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı olmak üzere 3 harekat gerçekleştirdi.

  • Bunlardan ilki olan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile birlikte 24 Ağustos 2016'da saat 04.00 itibarıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon başlatıldı.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, 5 Eylül 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sınırıyla teması kesilerek Azez-Cerablus hattı birleştirildi. 29 Mart 2017'de dönemin başbakanı Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'nın bittiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın devreye alındığı 24 Ağustos 2016'da, dolar/TL'nin günü yüzde 0,05'lik kayıpla 2,95 seviyelerinden tamamladığı görüldü. Harekatın başladığı 22-25 Ağustos 2016 döneminde dolar/TL 2,92'ye kadar gerilerken, 2016'nın ağustos ayında kurda yüzde 1'lik düşüş yaşandı.

Borsa tarafına bakıldığında, BIST 100 endeksinin 24 Ağustos 2016'da her ne kadar günü yüzde 1,6'lık düşüşle 76.116,31 puandan tamamlasa da sonraki iki günde kayıplarını telafi etmesi dikkati çekti. Aylık bazda ise 2016'nın ağustos ayında yüzde 0,75 yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, 76.000 seviyelerinde dengelendi.

  • Bu sonuçlar; Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dolar/TL'nin düşüş eğilimine girdiğini, BIST 100 endeksinin ise ilk etapta negatif tepki verse de sonraki günlerde kayıplarını kazanca çevirdiğini ortaya koydu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda borsa rekor kırdı

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan yaklaşık bir sene sonra, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afrin'de 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı.

Türkiye'nin, uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ettiği harekat sonucunda, 18 Mart 2018 itibarıyla Afrin kontrol altına alındı.

Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
  • Zeytin Dalı Harekatı sürecinde de borsa ve kur tarafında pozitif fiyatlamalar olması dikkati çekti.

Harekatın hafta sonu başlaması nedeniyle piyasadaki fiyatlamalar 22 Ocak 2018'e taşınırken, BIST 100 endeksi, bu tarihte günü yüzde 1,81'lik artışla tamamladı ve yükseliş trendini sürdürerek 29 Ocak'ta 121.531,50 puanla tarihi zirvesini gördü. Endeks, Ocak 2018'de aylık bazda ise yüzde 3,64 değer kazandı.

Dolar/TL ise 22 Ocak 2018'de yüzde 0,9 gerileyerek 3,7742'den kapanış gerçekleştirirken, takip eden günlerde de düşüş eğilimini sürdürdü ve 3,71 sınırına kadar indi. Dolar/TL'nin Ocak 2018'de aylık bazdaki düşüşü ise yüzde 0,91 oldu.

Kur ve borsada oynaklık sınırlı kalabilir

Hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve yerinden edilmiş Suriyelilerin topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı dün saat 16.00'da uygulanmaya başladı.

Harekatın duyurulmasının ardından BIST 100 endeksi yüzde 2,2 değer kaybederken, bugün de düşüş eğiliminin sürdüğü görülüyor. Öte yandan, dolar/TL tarafında da dün yüzde 0,7'lik yükseliş yaşandığı, bugün de 5,88 seviyelerinin test edildiği görüldü.

ABD, Ortadoğu'da 8 trilyon dolar harcadı
DÜNYA
ABD, Ortadoğu'da 8 trilyon dolar harcadı
  • Uzmanlar, önceki harekat süreçlerine bakıldığında, ilk andaki negatif etkilerin kısa sürdüğünü ve TL varlıklarda pozitif fiyatlamaların öne çıktığını belirterek, bu durumun kur ve borsa cephesinde dayanıklılığın bir kanıtı olduğunu söyledi.

Önceki sınır ötesi harekatlardan farklı olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek yıl ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve azil sürecinin baskısı altında iç siyasete yönelik verdiği mesajların öne çıktığını ifade eden uzmanlar, küresel piyasalarda da ticaret savaşı endişeleriyle oynaklığın fazla olduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Uzmanlar, ABD ile Çinli yetkililer arasında bugün başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olabileceğini, bu nedenle piyasaların gündeminin odağında yer aldığına işaret ederek, Türkiye'nin bölgede güvenliği sağlamak için attığı adımların, piyasalar tarafından anlık tepkiler dışında kısa ve orta vadede pozitif karşılanmasının beklenebileceğini söyledi.

Maserati’den 5 milyar euroluk yatırım
EKONOMİ
Maserati’den 5 milyar euroluk yatırım

Zincir ve indirim market ürünlerine sınırlama talebi
EKONOMİ
Zincir ve indirim market ürünlerine sınırlama talebi

THY Eylül ayında 6,7 milyon yolcu taşıdı
EKONOMİ
THY Eylül ayında 6,7 milyon yolcu taşıdı
Barış Pınarına milli damga

Barış Pınarı'na milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.
Silahları bırakarak kaçtılar

Silahları bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.
Terbiyesiz herifler!

Terbiyesiz herifler!

Harekatın ilk 22 saatindeki bilançoyu açıklayan Erdoğan, AB'ye, Sisi'ye ve kara propagandacılara çok sert çıktı.
Trump veto edebilir

Trump veto edebilir

ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırlamıştı.
2 köy terörden arındırıldı

2 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
Mehmetçiğin<br> morali çok yüksek

Mehmetçiğin
morali çok yüksek

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

​Anketlerde ABD Başkanının yargılanmasını ve görevden alınmasını isteyenlerin oranı %50'yi geçti.
İşte nokta nokta temizlenen bölgeler

İşte nokta nokta temizlenen bölgeler

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Rasul Ayn ve Tel Abyad'daki mevzilere doğru yola çıktılar.
Aşiretler başkaldırdı

Aşiretler başkaldırdı

Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor.
Türkiye için<br>tarihi kampanya

Türkiye için
tarihi kampanya

​2023 yılına kadar 5 milyar lira harcanacak.
Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

​Suriye Milli Ordusu'ndan kara harekatı açıklaması.
Belirlenen hedefler ele geçirildi

Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Barış Pınarı<br>kaçmak için bir fırsat

Barış Pınarı
kaçmak için bir fırsat

​HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylem 38'inci gününde sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.