TL’ye sahip çıkalım

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye ekonomisini kur üzerinden vurmak için harekete geçen spekülatörleri eleştirerek, “Türk Lirası’na sahip çıkalım” çağrısı yaptı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 18. Olağan Genel Kurulu’ndaki konuşan Akben, Türkiye’de son dönemde ciddi manada döviz kurları üzerinde spekülasyonlar yapıldığını belirterek, döviz hareketliliği konusunda çok çeşitli saldırılara maruz kalındığını vurguladı.

BÜTÜN BANKALARA SESLENDİ

Akben, salondaki banka yöneticilerine hitaben şu çağrıda bulundu: “TL’nin ülkemizin parası olduğu bilincini, hep birlikte, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL’ye sahip çıkarak göstermesi gerek. Aksi takdirde TCMB’nin, TL, dolar, avro, birkaç para cinsinde yönetim yapması gerekiyor ki, onun da çok kolay olduğunu söyleyemeyiz. Sizlerden bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL’ye geçiş konusunda gayretli çalışma bir bekliyoruz. Bu konu, ülkemizde hem istihdamın artırılması, hem kredi tarafında büyüme, hem yatırımların devam etmesi süreci, ülkemizin büyümesi açısından önemli bir husus olduğunu biliyorsunuz. Diğer yandan, İstanbul Finans Merkezi projesinin inşaatları sürüyor, teknik altyapı konusunda da çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nda da hem Finans Merkezi, hem diğer ekonomi ile katılım bankaları ile ilgili ciddi çalışmalarımız var.”

FAİZSİZ FİNANS POTANSİYELİ YÜKSEK

Akben, kendine özgü ilkeleri ve faaliyet yapısı ile faizsiz finans sektörünün Türkiye için değeri ve potansiyelinin oldukça büyük olduğunu da söyledi. Akben, şu bilgileri verdi: “Katılım bankaları, toplam aktif büyüklüğü bakımından Mart 2019 itibarıyla 229,2 milyar TL büyüklüğe ulaşmış olup, 2002 yıl sonunda yüzde 1,9 olan toplam sektör içindeki payını yüzde 5,5’e yükseltmiştir. Katılım bankalarının kullandırdığı krediler 123,7 milyar TL düzeyinde ulaşmış olup sektörün kredileri içindeki payı yüzde 4,6’dır. Diğer taraftan, sektörün KOBİ kredileri içerisindeki payının yüzde 6,3 seviyesinde olması katılım bankalarının KOBİ’lerin fon kaynaklarına ulaşmalarında önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir.”

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KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞACAK

BDDK Başkanı Akben, Merkezi Danışma Kurulu’nun kurulması sonrası, katılım bankaları nezdindeki danışma kurullarının yasal altyapı çalışmalarının başladığını da kaydetti. Halihazırda görüş alma süreci tamamlanan Tebliğ Taslağı’nın, en yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret eden Akben, bu tebliğ taslağı sayesinde katılım bankalarının faizsiz finans prensiplerine uyum süreçlerinin, ilk olarak yasal ve kurumsal bir yapıya kavuşacağını aktardı.