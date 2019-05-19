Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi TLye sahip çıkalım
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TL’ye sahip çıkalım

Türkiye’de son dönemde döviz kurları üzerinde spekülasyonlar yapıldığını belirten BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “TL’nin ülkemizin parası olduğu bilincini, hep birlikte, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL’ye sahip çıkarak göstermesi gerekir” çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Katılım Bankaları Birliği 18. Olağan Genel Kurulu
Türkiye Katılım Bankaları Birliği 18. Olağan Genel Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye ekonomisini kur üzerinden vurmak için harekete geçen spekülatörleri eleştirerek, “Türk Lirası’na sahip çıkalım” çağrısı yaptı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 18. Olağan Genel Kurulu’ndaki konuşan Akben, Türkiye’de son dönemde ciddi manada döviz kurları üzerinde spekülasyonlar yapıldığını belirterek, döviz hareketliliği konusunda çok çeşitli saldırılara maruz kalındığını vurguladı.

BÜTÜN BANKALARA SESLENDİ

Akben, salondaki banka yöneticilerine hitaben şu çağrıda bulundu: “TL’nin ülkemizin parası olduğu bilincini, hep birlikte, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL’ye sahip çıkarak göstermesi gerek. Aksi takdirde TCMB’nin, TL, dolar, avro, birkaç para cinsinde yönetim yapması gerekiyor ki, onun da çok kolay olduğunu söyleyemeyiz. Sizlerden bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL’ye geçiş konusunda gayretli çalışma bir bekliyoruz. Bu konu, ülkemizde hem istihdamın artırılması, hem kredi tarafında büyüme, hem yatırımların devam etmesi süreci, ülkemizin büyümesi açısından önemli bir husus olduğunu biliyorsunuz. Diğer yandan, İstanbul Finans Merkezi projesinin inşaatları sürüyor, teknik altyapı konusunda da çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nda da hem Finans Merkezi, hem diğer ekonomi ile katılım bankaları ile ilgili ciddi çalışmalarımız var.”

FAİZSİZ FİNANS POTANSİYELİ YÜKSEK

Akben, kendine özgü ilkeleri ve faaliyet yapısı ile faizsiz finans sektörünün Türkiye için değeri ve potansiyelinin oldukça büyük olduğunu da söyledi. Akben, şu bilgileri verdi: “Katılım bankaları, toplam aktif büyüklüğü bakımından Mart 2019 itibarıyla 229,2 milyar TL büyüklüğe ulaşmış olup, 2002 yıl sonunda yüzde 1,9 olan toplam sektör içindeki payını yüzde 5,5’e yükseltmiştir. Katılım bankalarının kullandırdığı krediler 123,7 milyar TL düzeyinde ulaşmış olup sektörün kredileri içindeki payı yüzde 4,6’dır. Diğer taraftan, sektörün KOBİ kredileri içerisindeki payının yüzde 6,3 seviyesinde olması katılım bankalarının KOBİ’lerin fon kaynaklarına ulaşmalarında önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir.”

REKLAM

KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞACAK

BDDK Başkanı Akben, Merkezi Danışma Kurulu’nun kurulması sonrası, katılım bankaları nezdindeki danışma kurullarının yasal altyapı çalışmalarının başladığını da kaydetti. Halihazırda görüş alma süreci tamamlanan Tebliğ Taslağı’nın, en yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret eden Akben, bu tebliğ taslağı sayesinde katılım bankalarının faizsiz finans prensiplerine uyum süreçlerinin, ilk olarak yasal ve kurumsal bir yapıya kavuşacağını aktardı.

Kardeş ülkeden Türkiye'ye 427 milyon dolar yatırım
EKONOMİ
Kardeş ülkeden Türkiye'ye 427 milyon dolar yatırım
Milyonlar katılacak

Milyonlar katılacak

​Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü görkemli törenlerle kutlanacak.
Gençlerin sorularını yanıtladı

Gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de gençlerle buluştu.
Körfez kucak açtı

Körfez kucak açtı

​ABD, yaşanan krizi fırsata çevirerek bölgeye yerleşiyor.
Yanınızdayız

Yanınızdayız

​Yeni Şafak, İdlib ve Azez'de yürütülen yardım faaliyetlerini yerinde inceledi.
Bedellide son rötuşlar

Bedellide son rötuşlar

Yeni sistem önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak.
Almanları <br>çıldırtan görüntü

Almanları
çıldırtan görüntü

Mesut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katıldı.
Bolu'da<br>tarihi katlettiler

Bolu'da
tarihi katlettiler

​İki bin yıllık kitabeyi dinamitle patlatıp çaldılar.

İsrail zulmüyle öldü

İsrail zulmüyle öldü

Kanser tedavisi gören çocuğun ailesine refakat izni bile vermediler.
Veda etti

Veda etti

​Beşiktaş maçı sonrası ayrılığı açıkladı.
Yunan'dan<br>tehlikeli tahrik

Yunan'dan
tehlikeli tahrik

Burgazada korvetini uluslararası sularda taciz ettiler.
Fırtına <br>üçüncülük istiyor

Fırtına
üçüncülük istiyor

Trabzonspor için yarış bitmedi.
Her şeyi yaptık<br>yine de kurtaramadık

Her şeyi yaptık
yine de kurtaramadık

​Şehit askerlere ilk ulaşan isim o anları anlattı.
Gözaltı<br>süreleri uzadı

Gözaltı
süreleri uzadı

​TBMM'ye girmek isteyen teröristler için yeni karar.
Şampiyon Denizlispor

Şampiyon Denizlispor

​Spor Toto 1. Lig'de normal sezon sona erdi.
Kawa yakalandı<br>Aras aranıyor

Kawa yakalandı
Aras aranıyor

​Karadeniz'de terörle mücadele aralıksız sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.