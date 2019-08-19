Ekonomi TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek

Toprak Mahsulleri Ofisince gerçekleştirilecek fındık müdahale alımı için süreç bugün başlarken, fındık alım bedelleri de 20 gün içinde ödenecek.

Haber Merkezi AA
Alımlar ise illere göre değişmekle birlikte 21 Ağustos'tan itibaren başlayacak.
Alımlar ise illere göre değişmekle birlikte 21 Ağustos'tan itibaren başlayacak.

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) fındık müdahale alımları için randevu verilmesine bugün itibarıyla başlanırken, ürün alım bedellerinin ise üreticiye 20 gün içinde ödenmesi sağlanacak.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nın fındıkta müdahale alımı yapması kararı alınırken, ofis tarafından fındık alımına ilişkin her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıkları tamamlandı.

Söz konusu alımla, fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılması, depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacak.

  • TMO tarafından, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık kilogram başına 17 lira, levant kalite kabuklu fındık 16,50 lira, sivri kalite fındık ise 15,50 liradan satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri en geç 20 gün içerisinde yapılacak.

TMO tarafından alımı gerçekleştirilecek fındığa yönelik kriterler de belirlendi. Buna göre, kabuklu fındık alımları fiziksel analizle gerçekleştirilecek. Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6'ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10'a kadar, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı (taş, toprak gibi) yüzde 0,5 ve altı olan tüm fındıklar satın alınacak. Eski yıl mahsulü ürünlerin alımı ise yapılmayacak.

  • Üreticilerin, ürünlerini kurutarak, sağlıklı olarak korunabilecekleri jüt çuvallar içerisinde alım noktalarına getirmeleri gerekiyor.

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi belgelerini güncellemeleri ve alım noktalarına randevu alarak gelmeleri önem taşıyor. Randevular, bugünden itibaren kurumun internet sitesinden alınabiliyor. Alımlar ise illere göre değişmekle birlikte 21 Ağustos'tan itibaren başlayacak.

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"Kalite kriterlerine uyulsun"

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TMO'nun devreye sokulması ile harekete geçtiklerini anımsatarak, kurumun alım fiyatlarının da üretici tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Üreticiden ürünlerini teslim ederken TMO'nun kalite kriterlerine dikkat etmesini talep eden Güldal, kurumun randevuyla alım yapacağını hatırlatarak üreticilere sıra beklememek için randevu almalarını önerdi.

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