Ekonomi TOBBdan 25 milyonluk istihdam sözü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOBB’dan 2.5 milyonluk istihdam sözü

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her oda başkanından yeni istihdam seferberliği için söz aldığını, toplamda 2,5 milyon istihdam hedeflediklerini söyledi. Yeni istihdamların ilk üç aylık maaşlarının devlet tarafından karşılanmasını da içeren yeni teşvik paketi bu doğrultuda hazırlanırken, talepleri karşılanan oda başkanları da hedef büyüttü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rifat Hisarcıklıoğlu
Rifat Hisarcıklıoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı “TOBB Türkiye Ekonomi Şurası” sonrası başlatılan ve detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “2,5 milyon istihdam” seferberliğinin arka planı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen hemen kabinenin tamamı ile katıldığı toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki tüm birlik başkanları tek tek söz alarak gündemlerindeki soruları ve sorunları dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bakanlardan bu sorunlar ile ilgili çözümleri istedi.

İŞSİZLİKLE TOPYEKÜN MÜCADELE SÜRECEK

  • Oldukça yapıcı bir havada geçen ve iş dünyasının müjde üzerine müjde aldığı toplantıda, gündem işsizlik ile mücadeleye geldi. Daha önce başarılı bir istihdam seferberliğine imza attıklarını hatırlatan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, verilen müjdelerle birlikte, bazı teşvik mekanizmalarının devreye alınması sonrası büyük bir istihdam seferberliği daha başlatabileceklerini söyledi.

TOPLAM 2,5 MİLYON İSTİHDAM HEDEFİ

Salondan alkışlarla desteklenen bu söz sonrası Hisarcıklıoğlu, tek tek oda başkanlarına “kaç yeni istihdam sözü” verdiklerini sordu. Oda başkanları da burada da bazı talepleri dile getirerek, bu taleplerin karşılığında her üyesi için belli sayıda istihdam sözü verdi. Tüm oda başkanlarının tek tek verdiği istihdam sözlerini alan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak toplamda 2,5 milyon istihdam sözünü verdiklerini söyledi.

  • Teşvikler çıktı
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOBB ekipleri bir araya gelerek Türkiye Ekonomi Şurası’nda gündeme gelen, iş dünyasının talep ettiği teşvikleri ele aldı. Sonuç olarak, yeni istihdamların ilk üç aylık maaşlarının devlet tarafından karşılanmasını da içeren yeni istihdam teşviki paketi çıktı. Tüm süreçlerin tamamlanmasıyla istihdam seferberliği 25 Şubat’ta duyuruldu. Kabinenin, TOBB’un verdiği sözün takipçisi olduğunu net şekilde vurguladığı da öğrenildi.

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