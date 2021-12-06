Ekonomi TOBBdan bin 511 yerli malı belgesine onay
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOBB'dan bin 511 yerli malı belgesine onay

TOBB'un bu yılın kasım ayında onayladığı yerli malı belgesi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 arttı. Kasımda onaylanan yerli malı belgelerinin illere göre dağılımına bakıldığında İstanbul 346 belge ile ilk sırada yer aldı

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Haber Merkezi AA
TOBBdan bin 511 yerli malı belgesine onay
Foto/arşiv

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), bu yıl kasımda onayladığı yerli malı belgesi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 artarak 1511'e yükseldi.

AA muhabirinin, TOBB verilerinden yaptığı derlemeye göre, yerli malı belgesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 63. maddesi uyarınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Yerli Malı Tebliği'ne göre Birlik tarafından onaylanıyor.

Buna göre, TOBB, bu yılın kasım ayında 1511 yerli malı belgesine onay verirken, bu sayı geçen yıl kasımda 1091 olarak kayıtlara geçmişti.

Kasımda onaylanan 1511 yerli malı belgesinin 1477'si sistemde aktif olarak bulunan belgelerden oluştu. Bu belgelerin 1114'ü yüksek ve orta yüksek teknoloji düzeyinde olurken, 363'ü ise orta, düşük ve düşük teknoloji düzeyinde yer aldı.

Bu yılın 11 ayında onaylanan yerli malı belgesi, geçen yılın aynı döneme göre yüzde 4,8 artışla 15 bin 39 oldu.

Kasımda en çok yerli malı belgesini İstanbul aldı

Söz konusu ayda onaylanan belgelerin illere göre dağılımına bakıldığında ise İstanbul, 346 yerli malı belgesiyle başı çekti.

İstanbul'u 243 belge ile Ankara, 195 belge ile Tekirdağ, 127 belge ile Konya, 74 belge ile Adana, 71 belge ile İzmir, 41 belge ile Bursa, 39 belge ile Kocaeli, 31 belgeyle Balıkesir ve 29 belgeyle Manisa izledi.

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