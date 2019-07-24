Tofaş 20 gün üretim yapmayacak

Tofaş yıllık düzenli izin dolayısıyla Ağustos ayında 21 gün üretim yapmayacak.
Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre 5-25 Ağustos tarihlerinde nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapılacak.
Tofaş yıllık düzenli izin dolayısıyla Ağustos ayında 21 gün üretim yapmayacak.
Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre 5-25 Ağustos tarihlerinde nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapılacak.
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