Tofaş yıllık izin dolayısıyla 5-25 Ağustos'ta üretim yapmayacak Tofaş 20 gün üretim yapmayacak Otomotiv devi Tofaş yıllık izin dolayısıyla üretime bir süre ara vereceğini duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada 5-25 Ağustos'ta üretimin 20 gün yapılmayacağı belirtildi.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2019, 08:04 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019, 08:10 Reuters