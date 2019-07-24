Ekonomi Tofaş 20 gün üretim yapmayacak
OTOMOTİV

Tofaş yıllık izin dolayısıyla 5-25 Ağustos'ta üretim yapmayacak

Tofaş 20 gün üretim yapmayacak

Otomotiv devi Tofaş yıllık izin dolayısıyla üretime bir süre ara vereceğini duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada 5-25 Ağustos'ta üretimin 20 gün yapılmayacağı belirtildi.

Haber Merkezi Reuters
Tofaş fabrikası.
Tofaş fabrikası.

Tofaş yıllık düzenli izin dolayısıyla Ağustos ayında 21 gün üretim yapmayacak.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre 5-25 Ağustos tarihlerinde nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapılacak.

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