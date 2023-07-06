Tofaş üretime ara veriyor

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 54,5 artarak 429 bin 870 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 58,2 yükselişle 125 bin 997 adet oldu. Peki, En çok satılan otomobiller hangileri? En çok satılan otomobiller markaları, modelleri hangileri? Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangileri? En çok satılan araba markaları, modelleri hangileri?