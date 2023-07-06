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Ekonomi

Tofaş üretime ara veriyor

Tofaş fabrikasını geçici olarak kapatıyor. Fabrika, üretime 24 gün ara verecek. Yaklaşık 7 bin işçinin çalıştığı otomotiv devi 7 Ağustos’ta şartel indirecek.

11:16 . 6/07/2023 Perşembe
IHA
Arşiv

Arşiv

Otomotiv devi Tofaş Otomobil A.Ş., Bursa’daki fabrikasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle 24 gün üretime ara veriyor. Yapılan açıklamada, şu cümlelere yer verildi:
"Şirketimiz Bursa fabrikasında 07 Ağustos 2023 - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."


#Tofaş
#fabrika
#üretim
#bursa
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