Togg hızlandı

Togg’un T10X teslimatları son sürat devam ediyor. Yerli ve milli otomobilin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayının ilk 16 gününde 909 adet T10X Togg teslimatı gerçekleşti. Geçtiğimiz ay talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklanmıştı. Bunun üzerine Togg’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1-16 Ağustos tarihleri arasında toplam 909 adet T10X Togg’un teslimatı gerçekleştiği ifade edildi. Yerli otomobil toplamda 2 bin 344 teslimat rakamına ulaştı.

177 bin kişinin başvurduğu Togg T10X kurasında 20 bin talihli belirlenerek sırasıyla teslimatlar yapılmaya başlanmıştı. 2023’te toplamda 28 bin adet üretilecek Togg’un 30 bin adet alım garantisi bulunan kamuya Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla bu yıl içinde belirlenen 500 adet teslimat gerçekleştirilirken, sırası gelen talihliler de Togg’un deneyim merkezlerinden araçlarını alıyor. Geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunan Togg CEO’su Gürcan Karakaş, üretimde herhangi bir aksaklık olmadığını belirtirken, günlük tüm kontroller çerçevesinde 80 adede ulaşıldığını bu rakamamın ağustos sonunda 150’yi geçeceğinin altını çizmişti.