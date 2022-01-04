TOGG Las Vegas'ta şov yapacak

Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Başaran TVNET'e konuştu: Elon Musk dünyanın en büyük dolandırıcısıdır

TVNET canlı yayınına konuk olan Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran, Elon Musk ve dolar kurundaki hareketlilikle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Musk'ın son zamanlarda sık sık yaptığı 'tweet atarak piyasayı yönlendirme' durumuyla alakalı sert ifadeler kullanan Başaran, 'Bu dünyanın en büyük manipülasyonudur, dolandırıcılığıdır, hatta servet transferidir. Ben bu kanalda herhangi bir hisse senediyle ilgili bir şey söylesem beni hapse atarlar ya da cezası var. Aynı şekilde ABD de bunun yapsanız hapse girersiniz. Bu adama neden bu kadar izin veriliyor?' diye konuştu.