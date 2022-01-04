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TOGG Las Vegas'ta şov yapacak

ABD’nin Las Vegas şehrinde olan CES 2022 fuarında TOGG sahneye çıkıp, tüm dünyaya kendini tanıtacak.

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Haber Merkezi Diğer
TOGG Las Vegasta şov yapacak
Arşiv.

2020'de koronavirüs nedeniyle iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), geçen yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşmişti.

2022 yılında tekrar yüz yüze yapılması planlanan CES, 5-7 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek.

TOGG SAHNEDE

Gelişmeleri merakla takip edilen CES 2022, bu yıl Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin otomobili TOGG, dünya sahnesine ilk kez ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek CES’te çıkmaya hazırlanıyor.

Fuar kapsamında, TOGG’un bu senenin sonunda üretim bantlarından inecek ilk modeli (yüzde 100 elektrikli SUV) tanıtılacak ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş burada bir sunum gerçekleştirecek.

TOGG Las Vegas'ta.
TOGG Las Vegas'ta.

Karakaş, Gemlik’teki fabrikada yapılan son toplantıda, “Fuara, TOGG’un gelecek vizyonunu gösteren akıllı cihazlarımızla katılacağız. Akıllı cihazımızı Turkish Cargo ile ABD’ye uğurladık.

Küresel marka yolculuğumuza ‘sanal konvoy’ ile tüm dünyadan binlerce insan eşlik etti.

CES’te dünyaya kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility kavramımızı anlatacağız.” diye ifade etmişti.

Arşiv.
Arşiv.

Koronavirüs planları değiştirdi

Son yıllarda 159 ülkeden 1900'dan fazla şirketin katıldığı fuar, son zamanlarda etkisini gösteren Omicron varyantı nedeniyle tartışılmaya başlandı.

Aralarında Amazon, Meta (Facebook), Twitter ve Pinterest, BMW, Mercedes ve General Motors’un da olduğu çok sayıda şirket, Omicron varyantı sebebiyle bu etkinliğe ekip yollamayacaklarını açıklamıştı.

Şimdiye kadar 50’nin üzerinde marka fuara katılmaktan vazgeçtiğini bildirirken, CES’ten yapılan açıklamada 2100 markanın fuara katılacağı vurgulandı.

Öte yandan salgın nedeniyle CES, planlanan tarihten bir gün önce (7 Ocak'ta) sona erecek

Yerli otomobil TOGG'un fabrikasından yeni haber var: Çalışmalar hızla sürüyor​
FOTOĞRAF 13
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.
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Ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı.
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\"Togg\" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.
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Kayıtlarda, tesisin binalarının iyice belirginleştiği görülüyor.
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TOGG'un yeni logosu video paylaşımla duyurulmuştu<br><br>Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un yeni logosu, geçtiğimiz günlerde, 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası' notuyla duyurulmuştu.
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TOGG dünya sahnesine çıkıyor<br><br>Öte yandan yerli otomobil, 5-8 Ocak 2022 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.
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TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak<br><br>Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.
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TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.<br>
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\"Togg\" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.<br>
Title
\"Togg\" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.<br>
Title
Yerli otomobil TOGG'un fabrikasından yeni haber var: Çalışmalar hızla sürüyor​
Yerli otomobil TOGG için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı. "Togg" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.Yerli otomobilin logosu da geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. İşte yeni yerli otomobil TOGG haberinin detayları...

Gürcan Karakaş: Togg küçük araçlar da yapabilir
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Gürcan Karakaş: Togg küçük araçlar da yapabilir

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni logosuyla görücüye çıkıyor
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