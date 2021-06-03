Ekonomi TOGG ödenmiş sermayesini artırdı
OTOMOTİV

TOGG ödenmiş sermayesini artırdı

TOGG'un 150 milyon TL olan ödenmiş sermayesi 996 milyon 774 bin TL’ye yükseltildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG ödenmiş sermayesini artırdı
TOGG’un sermayesi 996 milyon 774 bin TL’ye yükseltildi.

TOGG'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ, 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846.774.000 TL artırılarak 150.000.000 TL'den 996.774.000 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak.

Buna göre kendi faaliyetlerini daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılamayan KÖK ulaşım Taşımacılık AŞ'nin TOGG'daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam etmektedir. Süreç tamamlanınca ilave bilgilendirme yapılacaktır.

TOGG’un hızlı yükselişi sürüyor: Temel beton işlerinin yüzde 95’i tamamlandı
EKONOMİ
TOGG’un hızlı yükselişi sürüyor: Temel beton işlerinin yüzde 95’i tamamlandı

Yerli lityum pili TOGG’a yetişecek
EKONOMİ
Yerli lityum pili TOGG’a yetişecek

TOGG sosyal medyadan 'yatırım fırsatı' dolandırıcılığına karşı uyardı
EKONOMİ
TOGG sosyal medyadan 'yatırım fırsatı' dolandırıcılığına karşı uyardı
Abone Ol Google News
Yalana geçit yok

Yalana geçit yok

Ajitasyon yaptığı tweetine takipçilerinden cevap geldi.
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.
Sivasta katliam gibi kaza

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

512 liraya kadar gerileyebilir!

Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu.

Örgüt, PKK'ya silah satışında aracılık etmiş.

​Ankesörde yeni yöntem geliştirildi.

​Beklenen düzenleme kabul edilerek yasalaştı.
Koronanın yeni<br>merkez üssü olabilir

Koronanın yeni
merkez üssü olabilir

Ülkedeki insani kriz sonrası dikkat çeken uyarı.
En önemli<br>10 keşiften biri

En önemli
10 keşiften biri

Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.