|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Togg peş peşe deneyim merkezlerini açtı

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcılara daha hızlı, etkin, kesintisiz ve verimli bir deneyim yaşatmak hedefiyle İstanbul, İzmir ve Adana'da üç yeni deneyim merkezi daha açtı.

13:48 . 18/04/2023 Salı
AA
Zeytinburnu’nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.

Zeytinburnu’nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.

Togg açıklamasına göre, kullanıcılara daha yakın olmak için Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinin sayısını artıran şirket, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü'nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor.


Togg; İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM'de yeni deneyim merkezlerini hizmete aldı.


Kullanıcılar deneyim merkezlerinde, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i detaylı bir biçimde inceleyebiliyor, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo'yu deneyimleyebiliyor ve Togg'un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıyabiliyor.


Şirket, Türkiye'nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri ile servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürecek.



  • Deneyim merkezleri
    İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova Bursa, Togg Gemlik Tesisi Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan Ankara, Çankaya Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya
    Togg mobil deneyim merkezleri
    Antalya Bursa, Togg Gemlik Tesisi Bursa İstanbul, Ümraniye Kayseri, Kocasinan Samsun, İlkadım
    Togg Servis Noktaları
    Adana, Yüreğir Ankara, Çankaya Ankara, Etimesgut Antalya, Kepez Antalya, Muratpaşa Balıkesir, Bandırma Bursa, Togg Gemlik Tesisi Bursa, Nilüfer Çorum, Merkez Diyarbakır, Bağlar Erzurum Eskişehir, Odunpazarı Gaziantep, Şehitkamil İstanbul, Avcılar İstanbul, Üsküdar İstanbul, Zeytinburnu İstanbul İzmir, Bornova İzmir, Çiğli Kayseri Kocaeli, Gebze Samsun Şanlıurfa, Haliliye Trabzon, Ortahisar
    Togg teslimat noktaları
    Adana, Yüreğir Ankara, Çankaya Antalya, Kepez Bursa, Togg Gemlik Tesisi Diyarbakır, Bağlar Erzurum İstanbul, Zeytinburnu İstanbul İzmir, Bornova Kayseri Samsun

Bakan Varank: TOGG çıktı lâl oldular
Bakan Varank: TOGG çıktı lâl oldular

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finallerine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank alana makam aracı TOGG ile geldi. TOGG’u ilk kez 2019 yılında Bilişim Vadisi’nde tanıttıklarını hatırlatan Bakan Varank, "O zaman, ‘Siz yapamazsınız, şov yapıyorsunuz, nerede bunların fabrikaları’ dediler. Fabrikanın temelini attık, ‘Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz. Bu araçları İtalya’da yapıyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz’ dediler. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık, ‘Burada üretim hatları yok. Sizin elinizde iki tane araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok’ dediler. Şu anda bu araçlar bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktalarında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları peyderpey başladı ama bugün geldiğimiz noktada hiç birinden ses seda yok. Herkes lâl olmuş. Kimse arabayla ilgili, en azından bir tane paylaşım yapıp, ‘Tebrik ediyoruz. Türkiye’nin otomobili yollara çıkmış diyen muhalifleri göremedik" dedi.

#togg
#istanbul
#zeytinburnu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.