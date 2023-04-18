Togg peş peşe deneyim merkezlerini açtı

Zeytinburnu’nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.
Togg açıklamasına göre, kullanıcılara daha yakın olmak için Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinin sayısını artıran şirket, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü'nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor.
Togg; İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM'de yeni deneyim merkezlerini hizmete aldı.
Kullanıcılar deneyim merkezlerinde, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i detaylı bir biçimde inceleyebiliyor, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo'yu deneyimleyebiliyor ve Togg'un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıyabiliyor.
Şirket, Türkiye'nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri ile servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürecek.
- Deneyim merkezleriİstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova Bursa, Togg Gemlik Tesisi Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan Ankara, Çankaya Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, ÇankayaTogg mobil deneyim merkezleriAntalya Bursa, Togg Gemlik Tesisi Bursa İstanbul, Ümraniye Kayseri, Kocasinan Samsun, İlkadımTogg Servis NoktalarıAdana, Yüreğir Ankara, Çankaya Ankara, Etimesgut Antalya, Kepez Antalya, Muratpaşa Balıkesir, Bandırma Bursa, Togg Gemlik Tesisi Bursa, Nilüfer Çorum, Merkez Diyarbakır, Bağlar Erzurum Eskişehir, Odunpazarı Gaziantep, Şehitkamil İstanbul, Avcılar İstanbul, Üsküdar İstanbul, Zeytinburnu İstanbul İzmir, Bornova İzmir, Çiğli Kayseri Kocaeli, Gebze Samsun Şanlıurfa, Haliliye Trabzon, OrtahisarTogg teslimat noktalarıAdana, Yüreğir Ankara, Çankaya Antalya, Kepez Bursa, Togg Gemlik Tesisi Diyarbakır, Bağlar Erzurum İstanbul, Zeytinburnu İstanbul İzmir, Bornova Kayseri Samsun