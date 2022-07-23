TOGG 'Sayı bini aştı' diyerek duyurdu

TOGG, Twitter üzerinden çalışan kişi sayısının 1000'i aştığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yeni lige yolculukla birlikte yürüdüğümüz çalışma arkadaşlarımızın sayısı 1.000 kişiyi aştı. Her biri değerli bir parçamız olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz."