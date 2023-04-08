Togg sevkiyatı başladı

Türkiye’nin Otomobili Togg’da 28 bin adet aracın teslimatına başandı. İlk Togg Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’a teslim edilirken, sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teslim edildi. Teslimatta sıra vatandaşa geldi. Resmi sosyal medya hesabından sevkiyat görüntülerini paylaşan Togg, rengarenk yerli ve milli araçların Gemlik Kampüsü’nden yüklenme ve yola çıkma anlarını yayınladı.

Numaraya göre teslim yapılacak

20 bin adet Togg’un kura çekimiyle ve paket seçeneklerine göre şekillenen sıra numarasıyla teslimatlar başladı. İlk sevkiyatların İstanbul ve Ankara’ya yapıldığı bilinirken, devamında ise yine sıra numarasına göre şehirlere dağıtılacağı planlar arasında. Yerli ve milli Togg’un talihlileri aracını Togg Deneyim Merkezi, belirlenen bir nokta veya eve teslimat şeklinde alabiliyor.

Kamu bankaları krediye çalışıyor

Togg’un ücretinin ödenmesi için de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sinyalini verdiği kolaylığa kamu bankaları çalışıyor. İddiaya göre, kamu bankalarından bir tanesi Togg için özel bir kampanya açıklarken, 24 aya kadar 300 bin lira tutarında kredi desteğine hazırlanıyor. Kredi kapsamında vadeye göre faiz oranları ise 1,38 ve 1,41 oranında değişiyor.

Togg’a ÖTV desteği 2035’e kadar sürecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye’de elektrikli araç üreten şirketlerin yatırıma katkı tutarlarının ÖTV’ye mahsubuna ilişkin esaslar belirlendi. Yatırıma katkı tutarının belirlenen kısmının, 31 Aralık 2035’e kadar azami 960 bin araç için kullanılmak üzere, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen ÖTV’den mahsup edilmek suretiyle kullandırılması uygun görüldü. Bundan faydalanmak isteyen kuruluşların asgari 5 milyar lira yatırım yapması gerekecek.

60 bin liralık kapora iade edildi

Togg T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı. Togg’un Trumore uygulamasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İadeler kullanıcılarımızın Trumore e-Cüzdanlarına, takiben banka hesabı ve kredi kartlarına yapılmıştır. İade işlemlerinin hesabınıza yansıması banka işlem sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Süreci bankanız ile takip etmenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Külliyede sergileniyor

Togg’un T10X modeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i incelemek isteyenler, dün sabah saatlerinde Millet Kütüphanesi bahçesine geldi.







