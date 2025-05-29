TOGG ve teşviklerin etkisi: Türkiye elektrikli araç satışlarında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında

İngiltere merkezli bağımsız araştırma kuruluşu New AutoMotive verileri, Türkiye'nin elektrikli araç satışlarında dünyadaki en büyük 10 pazardan biri haline geldiğini ortaya koydu.





Nisan ayı rekoru

Nisan 2025’te küresel çapta 977 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu, tüm zamanların en yüksek nisan ayı satışı olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk bir artış yaşandı.

Çin: Küresel satışların %68’i

ABD: %10 pay

Almanya: 45.354

Fransa: 25.882

İngiltere: 24.053

Belçika: 12.469

Türkiye: 11.173

Norveç: 10.942

Hollanda: 9.661

Danimarka: 9.561

Akdeniz’in lideri: Türkiye

Türkiye, Nisan ayındaki satış performansıyla Akdeniz ülkeleri arasında lider olurken; İspanya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan ve Yunanistan gibi ülkeleri geride bıraktı. Ayrıca, bataryalı elektrikli araçların pazar payı 8 aydır üst üste %10’un üzerinde seyrediyor.

Norveç’i geçti, hedef Hollanda

Son 12 aylık dönemde Türkiye, 123.982 adet satış ile Norveç’i geride bıraktı. Bu performansla Türkiye, küresel sıralamada 8. sıraya yükseldi. Hollanda ise aynı dönemde 129.560 adet ile hemen ön sırada yer alıyor.

Rekor: Aralık 2024

Türkiye, elektrikli araç satışlarında en yüksek seviyeye Aralık 2024’te 17.894 adet ile ulaştı. Bu rakamla Türkiye, o ay dünyada en çok elektrikli araç satılan 6. ülke oldu.

New AutoMotive CEO’sundan övgü

New AutoMotive CEO’su Ben Helmes, Türkiye’nin elektrikli araç pazarında “etkileyici bir yükseliş” yaşadığını vurgulayarak, Avrupa otomotiv sahnesinde Türkiye’yi “önemli bir büyüme hikayesi” olarak değerlendirdi.

Helmes, bu başarıda:

Hükümetin uyguladığı teşvikler,

Togg gibi yerli markaların başarısı,

Genişleyen şarj altyapısı,

Artan model çeşitliliği,

Yükselen akaryakıt fiyatlarının etkili olduğunu belirtti.