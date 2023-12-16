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Ekonomi

Togg’a batarya hücresi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde konuştu.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 06:21 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Kacır, Kayseri ve Ankara da lityum iyon batarya üretim tesisleri açtıklarını ifade ederek, “Togg’un batarya modüllerinin üretimini ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Batarya hücresinin üretimine ilişkin de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek için, ülkemizin tüm şehirlerinde şarj istasyonları kurulmasını sağladık. 81 şehrimizde 11 bin 502 halka açık şarj bağlantısına ulaştık” diye konuştu. Savunma sanayinde milli akıllı mühimmatların fotodedektörlerinin ve milli radar sistemlerinin çiplerini yerli olarak ürettiklerini anlatan Kacır, “Kuracağımız yeni çip üretim tesisiyle otomotiv, beyaz eşya ve savunma gibi sektörlerde kullanılan gelişmiş sensörlerin tasarım ve imalatını ülkemizde yapacağız” dedi.


#Togg
#batarya
#Mehmet Fatih Kacır
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