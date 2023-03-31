Trugo ile Türkiye’de uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Togg; Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli’de de kurulumlarını tamamladı.





Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.





Trugo'da fiyatlar belli oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun şarj istasyonu ağı olan Trugo için fiyat listesi yayınlandı.





Buna göre, kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da belli oldu.









Şarj dolum fiyatları

Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken, kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.





88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.





Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.









30 dakikadan daha az sürede şarj edecek

Trugo, yüksek performanslı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranının 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşmasını sağlıyor.





Cihazlarda, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor. Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olan yüksek performanslı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil sorunu ortadan kalkıyor.









Togg nasıl şarj edilecek

Şarj işlemi, Togg T10X dahil şarj cihazlarıyla uyumlu şarj soketi kullanan tüm elektrikli araçlar için aynı aşamalardan oluşuyor.





Kullanıcılar istasyona geldiğinde soketi araçlarına bağlayıp, mobil uygulama ile şarj işlemini başlatabilecek ve diledikleri zaman bu işlemi durdurup yolculuklarına devam edebilecek.





Şarj deneyimi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcılar, 7/24 hizmet veren Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi’nden destek alabilecek.









Mobil uygulaması ve web sitesi de hizmet açıldı

Tüm elektrikli araç kullanıcıları, Türkiye genelinde kurulan şarj ağını Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor.





App Store ve Google Play üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulan mobil uygulama kullanıcılara sorunsuz bir şarj deneyiminin kapısını açıyor.





Kullanıcılar, Trugo mobil uygulaması ile kendilerine en uygun istasyonu bulabilecek, şarj sürecini takip edebilecek, şarjın tamamlandığını görebilecek, geçmiş şarj uygulamalarına erişebilecek ve şarj ödemesini yapabilecek.







