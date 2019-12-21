Tohuma hakimsen dünyaya hakimsin

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, basınla bir araya geldiği toplantıda tohum sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Geleceğin yaşamsal stratejik unsurlarının gıda, su ve enerji olacağını söyleyen Akcan, “Gelecekte yaşanması çok muhtemel olan gıda savaşlarının mermisi tohumdur” dedi.

Savaş Akcan

GDO’LU TOHUM YOK

Türkiye’de GDO’lu tohum olmadığının altını çizen Akcan, “Kanunen yasaktır. Üretilemez, ithal edilemez dolayısıyla ekilemez. Hibrit tohum dediğimiz teknolojinin GDO ile hiçbir ilgisi yoktur. Dünyada GDO’lu buğday tohumu yoktur. Gen transferi söz konusu değildir. Hibrit melezleme demektir. Dünya var olduğundan beri doğanın kendi kendine gerçekleştirdiği bir yöntemdir. Doğadaki melezlemeden tek farkı bilim insanları tarafından bilimsel veriler ve araştırmalar eşliğinde kontrollü ortamda yapılmasıdır. Doğal olmayan hiçbir unsur yoktur” şeklinde konuştu.

ÇİKLET KADAR ÖNEMİ YOK MU?

Akcan, tohumda sertifika konusunda ise “Sertifika tohumun kimlik kartıdır. Bugün en basit çikletin bile ambalajı olacak, üzerinde her şeyi yazacak, ama dünyanın en önemli ürünü olan tohumun olmayacak öyle mi?” diye sordu.

İHRACAT 300 MİLYON DOLARA

Türkiye’nin tohum ithalatının 170 ihracatının ise 150 milyon dolar olduğunu aktaran ve 20 milyon dolar açık bulunduğuna dikkat çeken Akcan, “Ancak buna sektörümüze dahil olan fidan ve süs bitkilerini de eklediğimizde durum tersine dönüyor, ihracatımız 260 milyon dolara çıkıyor. İthalatımız ise 240 milyon dolarda kalıyor. Yani 20 milyon dolar artıdayız. Hatta 2019 sonu verileri gösteriyor ki; ithalat aynı kalacak, ihracatımız 300 milyon dolara çıkacak” dedi.

REKLAM

MİLLİ ÇEŞİTLERİ GELİŞTİRİYORUZ

Ayçiçeği, mısır, patates, şekerpancarı ürünlerinde açık olduğunu ifade eden Akcan, "Bu ürünlerde yerli firmalarımız, ıslahçı hakları ülkemizde olan, başka bir tabirle tam anlamıyla milli olan çeşitleri geliştiriyor ve piyasaya sürüyor" dedi. Tohumculuk sektörünün katma değerinin 15 milyar dolara, üretim değerinin 4 milyar dolara ulaştığını dile getiren Akcan, şunları kaydetti: "Sertifikalı tohum üretimimiz birliğimizin kurulduğu 2008 yılında 289 bin tondu, şimdi 1 milyon 60 bin ton. 2023 hedefimiz ise 1,5 milyon ton. Fidan üretimimiz 3,5 milyon adetten 188 milyon adede yükseldi. Fide üretimimiz 2,6 milyar adetten 4 milyar adede çıktı. Süs bitkileri üretimi 1,7 milyar adede ulaştı.”