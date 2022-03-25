Ekonomi Beş yıl aradan sonra THY tarafından ilk sefer yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Beş yıl aradan sonra THY tarafından ilk sefer yapıldı

Eski Tokat Havalimanın yanına yapılan ikinci havalimanın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacakken, açılış öncesi 5 yıldır seferlerin yapılamadığı Tokat’a THY tarafından ilk sefer de yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
Tokata beş yıl aradan sonra THY tarafından ilk sefer yapıldı
İstanbul Havalimanı'ndan havalanan uçak 10.27’de Yeni Tokat Hava limanına 114 yolcusu ile iniş yaptı.

İstanbul Havalimanından 09.00’da kalkış yapan TK- 2582 sefer sayılı yolcu uçağı 10.27’de Yeni Tokat Hava limanına 114 yolcusu ile iniş yaptı. Türkiye’nin 57. Havalimanına Tokat ismini taşıyan uçakla sefer yapan yolcular yaşadıkları sevinci dile getirdi.

İstanbul Havalimanından 09.00’da kalkış yapan TK- 2582 sefer sayılı yolcu uçağı 10.27’de Yeni Tokat Hava limanına 114 yolcusu ile iniş yaptı.
İstanbul Havalimanından 09.00’da kalkış yapan TK- 2582 sefer sayılı yolcu uçağı 10.27’de Yeni Tokat Hava limanına 114 yolcusu ile iniş yaptı.

Yeni Tokat Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL’ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı.

Tokat ismini taşıyan uçakla sefer yapan yolcular yaşadıkları sevinci dile getirdi.
Tokat ismini taşıyan uçakla sefer yapan yolcular yaşadıkları sevinci dile getirdi.

Türkiye’nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı.

İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanında da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. 1987 yılında inşa ettirilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017 yılında seferlere kapatılmıştı. Eski Havalimanı itibaren eğitim, sağlık, vıp, askeri uçuşlara hizmet verildi.

Yeni Tokat Havalimanı açılıyor
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Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.<br><br>
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Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.<br><br>
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Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlanma aşamasına geldi.
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Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli olacak.
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Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.<br><br>
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Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı.<br><br>
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Üst yapı ikmal projesi kapsamında da iç ve dış hatlar, yolcu salonları, VIP salonun bulunduğu terminal binası, ARTT istasyonu, ısı merkezi, güç merkezi, garaj binası ile nizamiye binalarında ise son düzenlemeler yapılıyor.<br><br>
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Eski havalimanındaki müdürlük ve diğer hizmet birimleri de yaklaşık 2 hafta önce tamamlanmak üzere olan yeni havalimanına taşındı.<br><br>
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Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi.<br><br>
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Yeni Tokat Havalimanı açılıyor
Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatında sona gelindi. Havalimanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün açılıyor.

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