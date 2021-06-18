Ekonomi Tokatta 520 milyonluk dev yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tokat’ta 520 milyonluk dev yatırım

Tokat’ta 520 milyon liraya mal olacak olan yeni havalimanı inşaatı çalışmalarında gelinen son nokta havadan görüntülenerek gözler önüne serildi.

Haber Merkezi İHA
Tokat’ta 520 milyonluk dev yatırım
Tokat Havalimanı yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce yaklaşık 3 yıl önce başlatılan yeni Tokat Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı. 520 milyon liraya ihale edilen havalimanında pist çalışmaları tamamlandı. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda yapılan pistin ışıklandırma sistemi aktif hale getirildi. Terminal binası ve kule inşaatında tefrişat çalışmaları ise devam ediyor. Son teknoloji ile donatılacak olan havalimanı inşaatının yıl sonuna tamamlanması planlanıyor.

Bu yılın sonunda tamamlanacak

Havalimanı ile şehrin ekonomik potansiyeli gelişecek
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, yeni havalimanında çalışmaların son derece yoğun ve hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kaba inşaatı tamamlanan havalimanında tefrişat çalışmalarının yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Çelik, “İnşallah bu yılın sonuna doğru havaalanımızda uçuşlarımız başlayacak. Biz de ticaret sanayi odası olarak tam havaalanının açılışı netleştiğinde havalimanın Tokat’a kazanımlarıyla alakalı bir takım çalışmalar, organizasyonlar yapacağız. Havaalanımızla beraber şehrimizin gelecekte ekonomik potansiyelinin çok ama çok daha gelişeceğine ve artacağına inanıyorum. Eski havaalanımızın yeriyle ilgili de gıda ihtisas OSB’yle alakalı bir çalışmamız var” dedi.


Hava ulaşımının önemine dikkat çeken Başkan Çelik, “Ben hava yolunun hem yolcu taşımacılığı hem de kargo taşımacılığı açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Biz tarım, gıda şehriyiz. Tarım ürünlerinin dünyanın bütün ülkelerine çok hızlı bir şekilde raf ömrü çok kısa olduğu için nakledilmesi lazım. Bu açıdan da havaalanı bizim için çok önemli. Ne kadar önemli olduğunu açıldıktan sonraki şehirdeki ekonomik gelişmeleri izledikten sonra hep beraber göreceğiz. Ben şehrin ekonomisine en az iki katı büyüteceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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