Ekonomi TOKİ Başvuruları 5 milyona dayandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOKİ Başvuruları 5 milyona dayandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların 5 milyona ulaştığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
TOKİ Başvuruları 5 milyona dayandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programları çerçevesinde Sivas’ta basın mensupları ile bir araya geldi.

Kurum burada TOKİ başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki bir soruya verdiği cevapta, başvuruların 5 milyona dayandığını belirterek, “Şuan rakam 5 milyona dayandı. 5 milyonu geçiyor. Bir taraftan inceliyoruz. Elediklerimiz var. 2 milyona yakın gencimiz başvurdu. 25 Ekim’de Ankara’da 5 bin konutu inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte, büyük bir heyecanla atıyor olacağız. Şuan başvuru süresini uzatmak gibi bir düşüncemiz yok. O gün bakarız, vatandaşımızdan gelecek talepler doğrultusunda bu ihtiyacı da gidermeye çalışırız ama zaten vatandaşımız e-devletten, internet ortamından bu başvuruları yapabiliyorlar. Buna ilişkinde bu güne kadar her hangi bir problem bize yansımadı" dedi.

Arsa başvuruları 10 Ekim’de başlıyor


Kurum, arsa başvurularının 10 Ekim’de başlayacağını hatırlatarak, “10 Ekim’de arsa başvurularımız başlayacak. 7 Kasım’a kadar sürecek. Bizim hedefimiz bu başvurdular bittikten sonra, hızlı bir şekilde 81 ilimizde büyük bir coşkuyla, adaletli bir seçim ve süreç yönetimiyle, burada kuralar noter huzurunda çekilecek. 2023’ün ilk çeyreğine kadar arsada ve konutta tüm kuraları bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşımız arsa veya konut hangisine müracaat ediyorsa eğer bu manada öncelik hakkını kendisine vereceğiz. İnşallah söz verdiğimiz gibi konutlarımızı 2 yıl içerisinde etaplar halinde teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şehit oğlunaduygulandıran sürpriz

Şehit oğluna
duygulandıran sürpriz

Kapıda görünce çok şaşırdı: Mutluluğu gözlerine yansıdı.
Bin yıllık geçmişi var

Bin yıllık geçmişi var

Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.
Mansur Yavaştan suya yüzde 50 indirim kararına veto

​TOKİ'nin Örnek Tarım Köy projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimizin doğum günü bugün kutlanacak.

Erzurum ve Artvin'in paylaşamadığı lezzet.

Unesco Dünya Mirası listesinde: 500 yıllık.

Bakanlık bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.