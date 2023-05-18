TOKİ inşaatlarında yerli malı ürün kullanımı yüzde 100'e ulaştı

2001'den bu yana 1.2 milyon kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, deprem bölgesi başta olmak üzere acil konut ihtiyacına odaklanarak, bir yıl içerisinde yarım milyondan fazla konut üretecek. Deprem bölgesinde 319 bin, ‘İlk Evim’ kampanyasında ise 250 bin konutu bir yıl içerisinde tamamlayacak olan TOKİ, gelecek yıllarda İstanbul’daki 1,5 milyon riskli konutu dönüştürecek.

Pandemi döneminde ithal malzemelerin Türkiye’ye gelmemesi nedeniyle sektörün zor günler geçirdiğine dikkat çeken Karslıoğlu, "Milli ekonomiye katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Pandemi döneminde ithal malzemelerin ülkemize gelmemesiyle bunu en iyi anlayan ülkelerden bir tanesi olduk. Ancak ondan sonra başlatılan hamlelerle şuanda bazı inşaat malzemelerimizi dünyaya ihraç ediyoruz. Onun için bunu teşvik etmemiz lazım. İnşaat sektörü 250 sektörü arkasından getiren devasa bir iş koludur. Bu 250 sektörde de bin 500 kalem malzeme vardır. Bu bin 500 kalem malzemenin ülkemizde üretimi olmaktadır. Bugün 650 bin konut yapacak olan TOKİ şantiyelerimizde yüzde 100 yerli malı kullanılmaktadır. Yap-sat inşaatlarda ise bu oran 97’e ulaşmıştır. Yerli malı ürünler ithal edilen malzemelerden hem daha ucuz hem de servis ağı, istihdam oluşturması ve milli ekonomiye katkısından dolayı ülkemizdeki ekonomiye can suyu olmaktadır" diye konuştu.