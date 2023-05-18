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Ekonomi

TOKİ inşaatlarında yerli malı ürün kullanımı yüzde 100'e ulaştı

İnşaatlarda yerli malı ürün kullanımı TOKİ inşaatlarında yüzde 100’e, yap-satlar da ise yüzde 97’ye ulaştı. Sektör temsilcileri, yerli malı ürünlerin hem daha ucuz ve kaliteli olduğunu hem de ekonomiye can suyu kattığını söyledi.

10:53 . 18/05/2023 Perşembe
IHA
TOKİ evleri (Foto: Arşiv)

TOKİ evleri (Foto: Arşiv)

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe ithal ürünler inşaat maliyetini ve konut fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Dünyada inşaat malzemesi ihracı konusunda çok önemli bir yerde olan Türkiye, yurt içinde alt ve üst yapı projelerindeki artan oranda yerli ürün kullanımıyla büyümeye devam ediyor.

TOKİ'de yerli malı kullanımı yüzde 100 oldu

Şuanda depremzede ve sosyal konutlarla birlikte TOKİ yaklaşık 700 bin konut yapıyor. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, TOKİ’deki yerli malı kullanım oranının yüzde 100, yap-sat konutlarda ise bu oranın yüzde 97 olduğunu söyledi.

Karslıoğlu, "2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın genelgesiyle inşaatlarda kullanılan yerli malı oranı günümüzde yüzde 100’e denk geldi. TOKİ ve müteahhitlerimiz yerli malı kullanmaya dikkat ediyorlar. Ayrıca deprem bölgelerinde konutlarını tamir eden vatandaşlarımızın da yerli malı ürün kullanmasına dikkat etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sektör teşvik edilmeli"

Pandemi döneminde ithal malzemelerin Türkiye’ye gelmemesi nedeniyle sektörün zor günler geçirdiğine dikkat çeken Karslıoğlu, "Milli ekonomiye katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Pandemi döneminde ithal malzemelerin ülkemize gelmemesiyle bunu en iyi anlayan ülkelerden bir tanesi olduk. Ancak ondan sonra başlatılan hamlelerle şuanda bazı inşaat malzemelerimizi dünyaya ihraç ediyoruz. Onun için bunu teşvik etmemiz lazım. İnşaat sektörü 250 sektörü arkasından getiren devasa bir iş koludur. Bu 250 sektörde de bin 500 kalem malzeme vardır. Bu bin 500 kalem malzemenin ülkemizde üretimi olmaktadır. Bugün 650 bin konut yapacak olan TOKİ şantiyelerimizde yüzde 100 yerli malı kullanılmaktadır. Yap-sat inşaatlarda ise bu oran 97’e ulaşmıştır. Yerli malı ürünler ithal edilen malzemelerden hem daha ucuz hem de servis ağı, istihdam oluşturması ve milli ekonomiye katkısından dolayı ülkemizdeki ekonomiye can suyu olmaktadır" diye konuştu.

#TOKİ
#Mustafa Karslıoğlu
#Pandemi
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