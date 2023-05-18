TOKİ bir yılda 569 bin konut üretecek

Vatandaşın konut ihtiyacını karşılamak için uzun yıllardır önemli projelere imzasını atan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), şu ana kadar yüz binlerce vatandaşı ev sahibi yaptı. Yürüttüğü projelerle özellikle dar gelirli vatandaşlara hizmet eden TOKİ, önümüzdeki yıllarda da yine Türkiye genelinde yüzbinlerce vatandaşa sağlam ve uygun fiyatlı konut sunacak. Yakın gelecekte TOKİ üç önemli proje üzerinde çalışıyor. Çalışmalarda öncelik deprem bölgesine verilirken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin kalıcı deprem konutu yapılacak. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. Deprem bölgesinde şu ana kadar yaklaşık 100 bin konutun temeli atıldı.

Bir yanda ilk ev heyecanı diğer yanda dönüşüm

Geçtiğimiz yılın eylül ayında başlatılan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesinin de 81 ildeki tüm kuraları daha önce çekilirken, ‘İlk Evim’ projesi kapsamındaki 250 bin hak sahibi belirlenmişti. Bu 250 bin konutun 1 yıl içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında 2028 yılına kadar ise 500 bin konutun vatandaşlara teslim edilmesi hedefleniyor. Yaşanan depremin ardından İstanbul’da dönüşüm için de düğmeye basıldı. İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli konut belirlendi. 1 milyonu belirlenen rezerv bölgelerde, 500 bini ise yerinde olacak şekilde dönüşüm çalışmaları başladı. Başlatılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası için başvurular ay sonuna kadar alınıyor. Şu ana kadar kampanyaya başvurular 700 bini aştı.

Konut sayısı iki milyonu aşacak

Yapılan çalışmalar doğrultusunda Deprem bölgesi ve ‘İlk Evim’ kampanyası kapsamında 569 bin konut 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Şu anda sadece İstanbul için geçerli olan ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının ilerleyen yıllarda diğer şehirlerde de uygulamaya alınması hedefleniyor. Yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda 2028’e kadar TOKİ tarafından teslim edilecek konut sayısının 2 milyonu aşması bekleniyor.

5 milyon kişi TOKİ konutlarında

Son yıllarda birçok önemli projenin altına imzasını atan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2002’ye kadar 19 yılda sadece 43 bin 145 konutu tamamlayabildi. 2001’den bu yana TOKİ tarafından 1,2 milyona yakın konut vatandaşlara teslim edildi. Her evde ortalama 4 kişi yaşadığı dikkate alındığında, Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon kişi, TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda oturuyor. TOKİ yürüttüğü çalışmalarla ve çalışma sistemiyle birçok ülkeye örnek olmayı başardı.

Yapı denetiminde pilot il İstanbul

Murat Kurum.

Yapı denetim sisteminin etkin şekilde yürütülmesi için yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sahadan gelen talepler doğrultusunda yapı denetim sisteminde önemli bir düzenlemeye gidiyoruz. İlk pilot bölgeyi İstanbul olarak seçtik. İstanbul’u Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere iki bölgeye ayırıyoruz. Uygulamamızı önümüzdeki hafta itibariyle hayata geçiriyoruz” dedi. Yarısı Bizden Kampanyası’ndaki son duruma ilişkin bilgi veren Kurum, “Şu an itibariyle kampanyaya 162 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Toplamda ise 728 bin bağımsız bölümü içeren başvuru sayısı söz konusu. Bu da yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın hayatı değişiyor demek. Önceliğimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizdir. Hafta sonu da cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 180 bininci konutun inşasını başlatmış olacağız” diye konuştu.







