Toparlanma sinyalleri alıyoruz

Gelişmiş ülkelerde taşımacılık açısından şehirlerin her zaman geceleri canlı olduğuna dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Kaynakların iyi kullanılması gereken bir dönemde olmamıza rağmen ulaştırmada geceyi ne yazık ki yeteri kadar kullanamıyoruz. Bu konuda atılacak adımlar inanıyorum ki ekonomimize büyük fayda sağlayacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen İSO'nun temmuz ayı olağan toplantısında konuşan Bahçıvan, Kara yolu ve hava yolu taşımacılığındaki başarılarımız, deniz ve demir yolu ulaşımında kendini gösteremedi.

TCDD’nin özelleştirilmesi bir an önce tamamlanmalı. İhracatta ve taşımacılıkta raylı ulaşımın payının artmasıyla otomotiv başta olmak üzere tüm sektörlerimiz maliyet avantajı yakalar, sağlıklı ve kaliteli ulaşım sağlanır. Tarımsal ürünlerin büyük pazarlara taşınması güneyden gemilerle yapılmasının da enflasyonla mücadeleye destek olur” dedi.

TOPARLANMAMAYI TEYİD EDEN SİNYALLER VAR

Bahçıvan, üretime yönelik öncü göstergelerden Türkiye ekonomisinin en kötüyü geride bırakarak toparlanma sürecine girmiş olduğunu teyit eden sinyaller aldıklarını da söyledi. Son aylarda küresel ortamın daha destekleyici hale gelmesinin de katkısıyla Türk lirasının kayıplarının önemli bir kısmını geri aldığını dile getiren Bahçıvan,

“Bu durum, enflasyonda düşüş trendini harekete geçirmiş durumda. YEP için konulan yüzde 15,9’luk yılsonu hedefi tutturulabilir. Fiyat katılıklarına karşı yapısal önlemleri hayata geçirmek önemli. Bu vesileyle Merkez Bankamızın yeni başkanı Murat Uysal’a görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili de konuşan Bahçıvan, “Uzatma kararlarının gözden geçirilmesini ve reel ekonomi için ciddi bir verimsizlik yaratan bu davranışların son bulmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

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DEMİRYOLUNA 133 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ulaşımla ilgili demiryollarını örnek göstererek, “Demiryollarına 133 milyar lira yatırım yaptık. Çin’i Avrupa’ya bağlayacak, ‘kuşak ve yol’ projesinin orta koridoru olan demiryolu hattının en önemli iki birleşeni olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ve geri bağlantılarını tamamlamış bulunmaktayız. Böylece, başlangıçta yıllık 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın, 2034 yılı sonunda 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıması planlanmaktayız” diye konuştu.

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