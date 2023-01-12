Ekonomi Toplam ciro endeksinde yüzde 100e yakın artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Toplam ciro endeksinde yüzde 100'e yakın artış

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,7 artış gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Toplam ciro endeksinde yüzde 100e yakın artış
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2022 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 1,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, 2021'in aynı ayına kıyasla yüzde 99,7 yükseldi.

Sanayi ve inşaat ciro endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 91,6 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise geçen yıl kasımda ekim ayına göre yüzde 2,2 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 96,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde ise Ekim 2022'ye kıyasla yüzde 2,6 yükseliş oldu.

Ticaret ve hizmet ciro endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 98,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 1 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 127,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de aylık bazda yüzde 2,1 artış görüldü.

Vatandaşlar kiralık araca yöneldi: Günlük 600 liradan başlıyor
EKONOMİ
Vatandaşlar kiralık araca yöneldi: Günlük 600 liradan başlıyor

Almanya'da gıda krizi had safhada: Çöpten yemek almak için yasal düzenleme yolda
DÜNYA
Almanya'da gıda krizi had safhada: Çöpten yemek almak için yasal düzenleme yolda
Beş bin yıllık: Gizemi çözülemiyor

Beş bin yıllık: Gizemi çözülemiyor

'Satrancın atasıdır' demek belki çok da yanlış olmayabilir.'
İyi gelmediği hastalık yok

İyi gelmediği hastalık yok

Mucizevi bitkinin faydaları saymakla bitmiyor.
Eşcinsel evliliğe Slovenyadan veto

Aralarında Fransa menşeili okullarında bulunduğu özel okullara soruşturma.

Kimseyi dinlemeden günlerdir kazı yapıyor.

​Üreten Türkiye'ye 250 milyarlık kaynak

Kayaların içine oyulmuş: Tüm dünyadan görmek için geliyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.