Ekonomi Toplam ciro yüzde 25,1 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Toplam ciro yüzde 25,1 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 arttı.

Haber Merkezi IHA
Toplam ciro Mayıs ayında yüzde 25,1 arttı.
Toplam ciro Mayıs ayında yüzde 25,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mayı ayı ‘Ciro Endeksleri’ verisini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Sanayi sektöründe ciro yüzde 30 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı.

İnşaat sektöründe ciro yüzde 42,7 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı.

Ticaret sektöründe ciro yüzde 19,8 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Hizmet sektöründe ciro yüzde 23,3 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı.

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