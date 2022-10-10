​Toptan ticaretin merkezi olabiliriz.

Kovid 19 sonrası Çin’den Avrupa’ya tedarik sorunu ve Rusya’nın enerji kısıtlamaları sonrasında Türkiye, lojistik ve ihracat üssü olma rolünü güçlendiriyor. Bu yöndeki beklentileri boşa çıkarmayacak gelişmeler şimdiden rakamlara yansıyamaya başladı.

SİPARİŞLER TÜRKİYE’YE YÖNELDİ

İSTOÇ, 7 bin 200 iş yeri ve 4 bin 200 merkeziyle İstanbul ticaretinin kalbinin attığı nokta olarak öne çıkıyor. İSTOÇ İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, Avrupa’dan Türkiye’ye yoğun bir sipariş talebi olduğunu söyledi. “Enerji krizinden dolayı porselen, cam, elektrikli ısıtıcı ve hatta soba ürünlerinden çok ciddi sipariş alıyoruz” diyen Acar, “Siparişler Türkiye’ye kaydı bile. Avrupa’daki sıkıntıdan dolayı görüştüğümüz bayiler, Yurt dışındaki müşterilerinin bizzat İSTOÇFEST’e katılarak işlerini artırmak istediklerinin bilgisini aldık” dedi.

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20 MİLYON ADETLİK ALIŞVERİŞ HACMİ

Acar, İSTOÇ olarak 17-20 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını belirterek, “İstanbul ihracatının yaklaşık yüzde 15’ini temsil ediyoruz. Pandemi döneminde tedarik zincirindeki bozulmalardan dolayı her sektörde yaşanan hareketlilik İSTOÇ’un ekonomisini de canlı kılıyor. İSTOÇ’ta senede 20 milyonluk bir alışveriş trafiği var ve bu trafiği ilk sene 30 milyona sonrasında da 50 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

TEDARİK KRİZİ SONRASI ÇİN’İN TAHTINI SALLADIK

İSTOÇ Ticaret Merkezi, toptancı esnafın bir araya gelerek kurduğu bir kooperatif olarak faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı olarak züccaciye, oyuncak, hırdavat gibi sektörler öne çıkıyor. İSTOÇFEST’in zamanlama açısından önemine değinen Acar, şu bilgileri verdi: “Bu organizasyonun 6 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturmasını bekliyoruz. Eğer 2023 yılında uluslararası boyutta yaparsak yıllık 15 milyar dolarlık ticaret hacmimizi 20-30 milyar dolara çıkarabiliriz. Şu an Çin’in önüne geçmeye başladık. Biz bu ilgiyi kalıcı hale getirebilirsek Türkiye, dünyanın en büyük toptan ticaret merkezi olabilir. Böyle bir yapı dünyada sadece Çin’in Yiwu bölgesinde var. Avrupa’da ise en büyük toptan ticaret merkezi olarak İSTOÇ’u gösterebiliriz.” Çin'in Yiwu kentinde üretilen ürünler dünyanın her köşesine satılıyor. Yiwu, 'dünyanın süpermarketi' olarak tanımlanıyor. Türkiye ise benzer yapısıyla bu bölgeye alternatif lokasyon olarak öne çıkıyor.

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İSTOÇFEST İTİCİ GÜÇ OLACAK

İSTOÇFEST’in yurtiçine yönelik bir organizasyon olmasına rağmen, küresel gelişmeler nedeniyle önemli oranda yabancı ilgisi olduğunu belirten Acar, “Beklentimizin üzerinde olan katılımcı sayısı ve bazı firmaların yurt dışından da misafir ağırlama talepleri karşısında, Rusya’dan ve özellikle de Avrupa ülkelerinden de ziyaretçilerimiz olacak. 2023 yılında da organizasyonumuzu uluslararası boyuta taşıyacağız” bilgisini verdi.

İSTOÇFEST hakkında konuşan Acar, etkinliğin potansiyeli hakkında şunları söyledi: “KOBİ’ler önemli bir etkinlik. Bizim amacımız iç pazarda yüzde 20-30 oranında küçülen ticaret hacmini canlandırmak. Anadolu’daki 2 bin bayiyi İSTOÇ’taki 200 işletmeyle bir araya getireceğiz.”

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