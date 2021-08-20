Ekonomi Çip krizi otomotiv sektörünü vurdu Üç hafta araç üretmeyecek
OTOMOTİV

Çip krizi otomotiv sektörünü vurdu: Üç hafta araç üretmeyecek

Otomotiv sektörünü koronavirüs salgını sonrası derinden etkileyen çip krizi firmaların üretimlerini durdurmasına yol açıyor. Toyota Motor, çip tedarik sorunu sebebiyle gelecek ay Japonya'daki 14 tesisindeki 27 üretim bandını 3 hafta süreyle durduracağını açıkladı. Üç hafta süreli durdurmanın Yaris compact, Prius hibrit ve RAV4 modellerini etkileyeceği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Toyota, çip tedarik sorunu sebebiyle Japonyada 27 üretim bandını geçici durduracak
Foto/arşiv

Üretici firmaların, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası küresel düzeyde imalat ve tedarik sıkıntıları devam ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çip tedarik sorunu nedeniyle firma ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici durduracak.

Japon firma bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağını bildirdi.

3 hafta süreli durdurmanın Yaris compact, Prius hibrit ve RAV4 modellerini etkileyeceği kaydedildi.

Öte yandan firma, Tayland ve Vietnam dahil Güney Asya ülkelerinde bulunan üretim tesislerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yedek parça sıkıntısı çektiğini bildirdi.

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