Toyota Türkiye Avrupa'da lider

Toyota, büyük bir merakla beklenen yeni SUV modeli Corolla Cross Hybrid’i Türkiye’de satışa sundu. Adana’da yapılan ilk binek otomobil lansmanına imza atan Toyota, Corolla Cross Hybrid’i basın mensuplarıyla tanıştırdı. Lansman dönemine özel olarak 835 bin liradan başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.

SEDAN SEGMENTİNİN KOLTUĞU SALLANIYOR

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Corolla Cross Hybrid’in lansmanı ile yeni modelin SUV segmentine büyük bir hareket getireceğine inandıklarını belirterek, “Corolla Cross Hybrid, markamızın giderek genişleyen SUV stratejisinin de kalbinde yer alacak. 2017 yılında 117 binli seviyelerde olan SUV segmentinin bu yıl 200 bin adet civarında gerçekleşmesini bekliyoruz ve sadece 5-6 yıl içerisinde hacmin neredeyse ikiye katlandığını söyleyebiliriz. Müşteri tercihlerinin değişimi sonucunda sedan segmenti konumunu kaybetmeye devam ediyor. İlk 9 ayda sedan pazarı yüzde 40,1’den yüzde 37,4’e düşerken, SUV pazar payı yüzde 34,9 seviyesinden yüzde 40’a çıktı ve bu trend artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

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Ali Haydar Bozkurt

2 BİN 700 ARAÇ GELDİĞİ GİBİ BİTTİ

Corolla Cross Hybrid’den 2 bin 700 adet getirebildiklerini ve ön talepte 10 binden fazla müşteriden talep aldıklarını vurgulayan Bozkurt, “Önümüzdeki yıl ise 10 bin adet Corolla Cross Hybrid satışı hedefliyoruz ve aslında bu rakam bizim talebimizin neredeyse yarısı. Tüm zamanların en yoğun bayi trafiğini yaşıyoruz. Bu adetlerle birlikte Corolla Cross, önümüzdeki yıldan itibaren en çok satan ikinci model konumuna yükselecek. Hatta orta vadede en çok satan modelimiz haline gelmesi bizi şaşırtmayacaktır” dedi.

EN BÜYÜK OLACAĞIZ

Bozkurt, Türkiye’nin Avrupa’daki konumunun altını çizerek, “Önümüzdeki yıl Avrupa için üretim yıllık 50 bin civarındayken bunun yaklaşık yüzde 20’sini Türkiye’de biz satacağız. Corolla Cross’un en büyük pazarlarından biri haline geleceğiz” açıklamasında bulundu.

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2023’TE REKORA HAZIRLANIYORUZ

Bozkurt, yıl sonu ve 2023 hedeflerinden de söz ederek, “Ürün gelirse son iki ayda 14 bin civarında araç satışı gerçekleştirerek, yılı 49-50 bin adet civarında kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Gelecek yıl tüm belirsizliklere karşın tüm zamanların rekorunu kıracak hedefe sahibiz. Corolla Cross Hybrid’le 2023’te şimdiye kadarki en yüksek satışı hedefliyoruz” diye konuştu.