Ekonomi Karadenizden sonra sıra Akdenizde Altı ayrı sahada petrol aranacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de: Altı ayrı sahada petrol aranacak

Türkiye'nin 540 milyar metreküplük tarihi gaz keşfinin ardından Karadeniz'deki gaz arama çalışmalarına ekim ayının başında Yavuz Sondaj Gemisi de katılırken son adım Akdeniz tarafında atıldı. TPAO Akdeniz'de 6 ayrı paftada petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu. Ruhsatların alınması ile arama çalışmalarına başlanması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TPAO Akdenizde 6 ayrı sahada petrol arayacak
TPAO Akdeniz'de 6 ayrı paftada petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

Türkiye Petrolleri AO. (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TPAO, MAPEG'e Akdeniz'de P30-c, P31-d, P31-c R30-b1 ve b2 R31-a1 ve a2, R31-b1 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı için 13 Ekim'de başvuru yaptı.

  • Ruhsatların alınmasının ardından altı ayrı sahada petrol arama çalışmalarına başlanacak.

'YAVUZ' KARADENİZ'DE GÖREVE HAZIRLANIYOR

Karadeniz açıklarındaki hidrokarbon rezervinin tespit edilmek amacıyla yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi ekim ayının ilk haftası Filyos Limanına ulaşmıştı. Gemi; kule montaj işlemlerinin ardından Fatih ve Kanuni'nin görev yaptığı bölgede doğal gaz keşifleri için görev yapacak.

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'Yavuz' Karadeniz’de: Yeni gaz müjdeleri için aramalara başlayacak
FOTOĞRAF 13
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Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin su sondaj gemisi Yavuz; Türkiye’nin 3’üncü büyük limanı olan Filyosa ulaştı. İlk kez 2011 yılında denize indirilen Tanzanya, Kenya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde görev yapan; 2018 yılının Ekim ayında TPAO tarafından satın alınan Yavuz Sondaj Gemisi 2019 yılında Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine katıldı.
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Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümü için geçen Ağustos ayında Haydarpaşa Limanı’na yanaşan Yavuz Sondaj Gemisi çalışmaların tamamlamasının ardından dün itibariyle Karadeniz’e açıldı. Ulaştığı Filyos Limanına demirleyen Yavuz Sondaj Gemisinin kule platformu da önümüzdeki günlerde limana getirilerek monte edilecek.<br>
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12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisinin boyu 229.6 metre genişliği ise 36 metre. 130 metre büyüklüğünde 2 sondaj kulesine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi Türkiye’nin Fatih Sondaj Gemisinden sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Gemide dinamik konumlandırma sistemi bulunurken, 6 metreye kadar olan dalgalarda bile sorunsuz sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.
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Yavuz Sondaj Gemisi son hazırların tamamlanmasının ardından sondaj ve test çalışmalarının devam ettiği Karadeniz’de görev yapacak. Fatih ve Kanuni sondaj gemileri ile TPO’nun envanterine kayıtlı olan Yavuz Sondaj Gemisi de Karadeniz’deki doğal gaz keşfine büyük katkı sağlayacak. Öte yandan 540 milyar metreküp doğal rezervinin keşfedilmesinin ardından Karadeniz’deki rezerv bulma çalışmaları sürüyor.
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Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz’deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
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Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz’deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
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Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
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Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
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Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Title
Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Title
Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Title
Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Title
Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
'Yavuz' Karadeniz’de: Yeni gaz müjdeleri için aramalara başlayacak
Türkiye'nin 540 milyar metreküplük tarihi gaz keşfinin ardından Karadeniz'deki gaz arama çalışmalarına Yavuz Sondaj Gemisi de katılıyor. Karadeniz açıklarındaki hidrokarbon rezervinin tespit edilmek amacıyla yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanına ulaştı. Gemi; kule montaj işlemlerinin ardından Fatih ve Kanuni'nin görev yaptığı bölgede doğal gaz keşifleri için görev yapacak.

Karadeniz'deki yeni keşifle ulaşılan rezerv Türkiye'nin 12 yıllık doğal gaz ihtiyacına eşdeğer
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