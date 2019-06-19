Ekonomi Akdenizi karış karış arıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TPAO Akdeniz'i karış karış arıyor

Akdeniz'i karış karış arıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Akdeniz'de yürüttüğü üç boyutlu sismik arama alanını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41 artırarak 9 bin 342 kilometrekareye çıkardı. Şirket, 2018'de toplam 69 kuyuda sondaj gerçekleştirdi. Türkiye'den uğurlanacak ikinci sondaj gemisi Yavuz'un da temmuz başında KKTC'den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlaması planlanıyor

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçerken.
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçerken.

"TPAO 2018 Yıllık Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, şirketin, 2018'de arama ve araştırma ruhsatlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 67 artarak 216'ya yükseldi.

  • Şirket, geçen yıl karada açtığı kuyu sayısını 18'den 24'e çıkardı ve toplam 69 kuyuda sondaj gerçekleştirildi.

Havadan veri topladı

TPAO, geçen yıl 40 bin kilometrekarede havadan gravite-manyetik verisi topladı. Yapılan sismik ve jeolojik çalışmalarda ise denizlerdeki hidrokarbon potansiyeli hakkında önemli bulgular elde edildi.

Bu kapsamda şirket, Akdeniz'de yürüttüğü üç boyutlu sismik arama alanını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41 artırarak 9 bin 342 kilometrekareye yükseltti. Bir önceki yıl bu rakam 6 bin 617 kilometrekare olarak kaydedilmişti.

İkinci sondaj gemisi perşembe günü yola çıkıyor
EKONOMİ
İkinci sondaj gemisi perşembe günü yola çıkıyor

Türkiye'nin kara ve deniz alanlarının hidrokarbon potansiyelini tespit ederek ekonomiye kazandırmak isteyen TPAO, faaliyetlerini deniz arama, Trakya arama, Güneydoğu arama, ortak arama ve diğer bölge arama projeleri olmak üzere 5 ana hat üzerinde sürdürüyor.

Denizler umut verdi

"Milli Enerji ve Maden Politikası" doğrultusunda yol haritası ve temel stratejilerini belirleyen TPAO, Akdeniz ve Karadeniz'in hidrokarbon potansiyelini ortaya çıkarmak için Barbaros Hayreddin Paşa sismik gemisiyle yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.

Elde edilen sismik verilerin yorumlanmasıyla, sığ ve derin denizlerde sondaj yapılmasına karar verildi. 2017 sonunda envantere katılan, 3 bin 650 metre su derinliğine kadar çalışabilen ve 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj kabiliyeti olan Fatih gemisi ile 30 Ekim 2018'de Alanya-1 lokasyonunda derin deniz sondaj operasyonuna başlandı. Fatih gemisi şu an ikinci sondajına Finike-1 adlı sahada devam ediyor.

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Kıbrıs açıklarında ilk sondaj

Sığ denizlerde ise Kasım 2018'de Doğu Akdeniz'deki ruhsat alanları içerisinde yer alan Kuzey Erdemli-1 lokasyonunda platform kurularak sondaj çalışmalarına başlandı.

Sondaj gemisi.

Ayrıca yarın Türkiye'den uğurlanacak ikinci sondaj gemisi Yavuz'un da temmuz başında KKTC'den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlaması planlanıyor.

Son 17 yılın en yüksek petrol üretimi

TPAO 2018'de ham petrol üretimini 2017'ye göre yaklaşık yüzde 10 arttırdı. Buna göre, geçen yıl üretilen 13,5 milyon varil ham petrol, aynı zamanda son 17 yılın en yüksek üretimi oldu.

  • Bu dönemde doğal gaz üretiminde de yaklaşık yüzde 33 artış sağlanarak, son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Geçen yıl 405 milyon metreküp doğal gaz üretildi.

TPAO, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak ve enerji ithalatını düşürmek için 5 ülkede 13 projede yer alıyor. Şirket bu kapsamda, Azerbaycan, Irak, KKTC, Rusya ve Afganistan'da operasyonlarına devam ediyor.

Bu arada, geçen yıl TPAO tarafından elde edilen dönem karı 5,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

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