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Ekonomi

TPAO atık gazdan enerji üretecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrol kuyularından çıkarılan atık gazı arıtarak enerji ihtiyacını karşılayacak. İlk etapta TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Katin Sahası’ndaki petrol kuyularında kirli gazdan elektrik üretilecek. İlerleyen süreçte yeni keşiflere bağlı olarak bu uygulamanın yaygınlaştırılması planlanıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Son yıllarda enerji alanında dev projelere imza atan Türkiye, yeni keşiflerle enerjide tam bağımsız ülke olma hedefine adım adım yaklaşıyor. Yedi bölgede petrol arama çalışmaları devam ederken, petrol kuyularından çıkan atık gaz da değerlendiriliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Katin Sahası’ndaki petrol kuyularından çıkan ve doğal gaz olarak sisteme verilemeyen kirli gaz arıtılarak doğal gaz motorlarında kullanılacak.

GÜNLÜK 100 BİN METREKÜP

Üretilen elektrik yalnızca TPAO’nun iç tüketimi için olacak. Doğal gaz motorlarından üretilen elektrik enerjisi trafolar ile TPAO’ya bağlı petrol kuyularını besleyen enerji nakil hatlarına iletilecek. Atık gazın değerlendirilmesi ile günlük ortalama 100 bin metreküp civarındaki atık doğal gazdan petrol kuyularının ihtiyacı karşılanacak.

UYGULAMA YAYGINLAŞTIRILACAK

Adana, Kırklareli, Kilis, Manisa, Erzurum, Ankara, Sivas, Hakkâri, Şırnak, Gaziantep, Diyarbakır, Ordu ve Rize gibi petrol potansiyeli olabilecek lokasyonlarda da keşif çalışmaları devam ediyor. İlk planda yalnız Diyarbakır’da atık gazdan elektrik elde edilecek ancak ilerleyen süreçte keşiflere bağlı olarak bu uygulamanın yaygınlaştırılması planlanıyor.



#TPAO
#Doğal Gaz
#Üretim
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