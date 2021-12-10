Mardin'de petrol bulundu

Yapılan keşfin ardından konuşan Bakan Dönmez, \"Bu tür aramacılık faaliyetlerinin bilinmezliği çok, birtakım tahminlerle yapılıyor ama şu anda Karadeniz'de rahatız. Oradaki kaynak yapısına hakimiz, sismik verilerle elde ettiğimiz sonuçlara göre sondaj yapmadan ciddi bir öngörülebilirlikle ilerleyebiliyor arkadaşlar. Karadeniz'de, düne göre ilave rezervler bulacağımız yönünde çok daha ümitliyiz. Çalışmalarımız, planladığımız takvime uygun olarak ilerliyor. Çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde inşallah 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız.\" değerlendirmesinde bulunmuştu.<br><br>Fatih, 5 Kasım'da Karadeniz'deki Türkali-6 kuyusunda başladığı sondaj çalışmalarına devam ediyor.